https://ria.ru/20250516/peregovory-2017418020.html

Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле

Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:35:00+03:00

2025-05-16T16:35:00+03:00

2025-05-16T18:55:00+03:00

россия

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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владимир путин

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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.Российская делегация во главе с Мединским вышла к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией. Переговоры РФ и Украины начались в 13:30 мск и продлились почти два часа."Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились", — сказал Мединский журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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