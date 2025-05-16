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Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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16:35 16.05.2025 (обновлено: 18:55 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017418020.html
Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле
Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:35:00+03:00
2025-05-16T18:55:00+03:00
россия
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
владимир мединский
владимир путин
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.Российская делегация во главе с Мединским вышла к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией. Переговоры РФ и Украины начались в 13:30 мск и продлились почти два часа.&quot;Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились&quot;, — сказал Мединский журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Мединский заявил о завершении переговоров в Стамбуле

Мединский заявил о завершении переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Российская делегация во главе с Мединским вышла к прессе по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров с украинской делегацией. Переговоры РФ и Украины начались в 13:30 мск и продлились почти два часа.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
«

"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились", — сказал Мединский журналистам.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
РоссияСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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