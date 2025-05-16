Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
Дмитрук раскритиковал военную одежду делегации Украины на переговорах в Стамбуле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.
С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14