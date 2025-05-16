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Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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15:09 16.05.2025 (обновлено: 18:39 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017386996.html
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:09:00+03:00
2025-05-16T18:39:00+03:00
в мире
артем дмитрук
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
россия
стамбул
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле."Ну ладно, на Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты. А в Турции зачем он?" — написал он.В пятницу в Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины.С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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в мире, артем дмитрук, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул
В мире, Артем Дмитрук, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия, Стамбул
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине

Дмитрук раскритиковал военную одежду делегации Украины на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.
"Ну ладно, на Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты. А в Турции зачем он?" — написал он.
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16 мая, 14:48
В пятницу в Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины.
С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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В миреАртем ДмитрукПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаРоссияСтамбул
 
 
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