https://ria.ru/20250516/peregovory-2017386996.html

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине - РИА Новости, 16.05.2025

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:09:00+03:00

2025-05-16T15:09:00+03:00

2025-05-16T18:39:00+03:00

в мире

артем дмитрук

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале обратил внимание на одетых в камуфляжную форму представителей украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле."Ну ладно, на Украине этот "пиксель" тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты. А в Турции зачем он?" — написал он.В пятницу в Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины.С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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в мире, артем дмитрук, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул