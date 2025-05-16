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Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута - РИА Новости, 16.05.2025
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17:07 16.05.2025 (обновлено: 19:07 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/overchuk-2017438874.html
Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута
Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута - РИА Новости, 16.05.2025
Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута
Работа по технико-экономическому обоснованию маршрута через Афганистан уже началась, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума "Россия... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:07:00+03:00
2025-05-16T19:07:00+03:00
россия
иран
афганистан
алексей оверчук
в мире
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работа по технико-экономическому обоснованию маршрута через Афганистан уже началась, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025". Трансафганский маршрут должен стать частью международного транспортного коридора "Север - Юг". "Cоздание и развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" - это вопрос, который назрел, и он отражает те экономические реальности, которые сегодня складываются на планете… На форуме обсуждали трансафганский маршрут, и там реально начинаются уже работы по созданию технико-экономического обоснования этого трансафганского маршрута", - заявил Оверчук РИА Новости. Он отметил важность Афганистана для транспортной связанности Евразии. "Здесь достаточно небольшое расстояние с точки зрения глобуса. Конечно, с точки зрения особенностей рельефа, географии там довольно сложные условия для ведения строительства. Но с точки зрения того, что нам эта дорога необходима, и нам необходимо связывать север и юг континента, здесь, как говорится, альтернатив нет этой дороге. И в ней заинтересована Россия. Поскольку, если посмотреть, то здесь и Урал, здесь и Сибирь, здесь и Дальний Восток будет выходить на эту дорогу. И, естественно, частично пойдут товары Запада, России. Кроме этого, Казахстан очень заинтересован", - добавил Оверчук. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250516/overchuk-2017300982.html
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россия, иран, афганистан, алексей оверчук, в мире
Россия, Иран, Афганистан, Алексей Оверчук, В мире
Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута

Оверчук: работа по обоснованию маршрута через Афганистан уже началась

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 15 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 15 мая 2025
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работа по технико-экономическому обоснованию маршрута через Афганистан уже началась, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".
Трансафганский маршрут должен стать частью международного транспортного коридора "Север - Юг".
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оверчук рассказал о подготовке обоснования строительства Трансафганской ж/д
16 мая, 11:10
"Cоздание и развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" - это вопрос, который назрел, и он отражает те экономические реальности, которые сегодня складываются на планете… На форуме обсуждали трансафганский маршрут, и там реально начинаются уже работы по созданию технико-экономического обоснования этого трансафганского маршрута", - заявил Оверчук РИА Новости.
Он отметил важность Афганистана для транспортной связанности Евразии.
"Здесь достаточно небольшое расстояние с точки зрения глобуса. Конечно, с точки зрения особенностей рельефа, географии там довольно сложные условия для ведения строительства. Но с точки зрения того, что нам эта дорога необходима, и нам необходимо связывать север и юг континента, здесь, как говорится, альтернатив нет этой дороге. И в ней заинтересована Россия. Поскольку, если посмотреть, то здесь и Урал, здесь и Сибирь, здесь и Дальний Восток будет выходить на эту дорогу. И, естественно, частично пойдут товары Запада, России. Кроме этого, Казахстан очень заинтересован", - добавил Оверчук.
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги
16 мая, 10:57
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
16 мая, 10:52
 
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