https://ria.ru/20250516/overchuk-2017438874.html

Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута

Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута - РИА Новости, 16.05.2025

Оверчук сообщил о начале работы по обоснованию трансафганского маршрута

Работа по технико-экономическому обоснованию маршрута через Афганистан уже началась, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума "Россия... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:07:00+03:00

2025-05-16T17:07:00+03:00

2025-05-16T19:07:00+03:00

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работа по технико-экономическому обоснованию маршрута через Афганистан уже началась, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025". Трансафганский маршрут должен стать частью международного транспортного коридора "Север - Юг". "Cоздание и развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" - это вопрос, который назрел, и он отражает те экономические реальности, которые сегодня складываются на планете… На форуме обсуждали трансафганский маршрут, и там реально начинаются уже работы по созданию технико-экономического обоснования этого трансафганского маршрута", - заявил Оверчук РИА Новости. Он отметил важность Афганистана для транспортной связанности Евразии. "Здесь достаточно небольшое расстояние с точки зрения глобуса. Конечно, с точки зрения особенностей рельефа, географии там довольно сложные условия для ведения строительства. Но с точки зрения того, что нам эта дорога необходима, и нам необходимо связывать север и юг континента, здесь, как говорится, альтернатив нет этой дороге. И в ней заинтересована Россия. Поскольку, если посмотреть, то здесь и Урал, здесь и Сибирь, здесь и Дальний Восток будет выходить на эту дорогу. И, естественно, частично пойдут товары Запада, России. Кроме этого, Казахстан очень заинтересован", - добавил Оверчук. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250516/overchuk-2017300982.html

https://ria.ru/20250516/kabul-2017297376.html

https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html

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россия, иран, афганистан, алексей оверчук, в мире