https://ria.ru/20250516/minnihanov-2017286934.html

Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов

Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов - РИА Новости, 16.05.2025

Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов

Бережное отношение молодежи к своей истории и культуре поможет сохранить идентичность и культурное многообразие народов, а уважение к истории формирует... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:38:00+03:00

2025-05-16T10:38:00+03:00

2025-05-16T12:02:00+03:00

россия

казань

москва

рустам минниханов

евгений примаков

минтимер шаймиев

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Бережное отношение молодежи к своей истории и культуре поможет сохранить идентичность и культурное многообразие народов, а уважение к истории формирует патриотизм и ответственность за будущее, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов. "Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг - привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Только так мы сможем сохранить свою идентичность и культурное многообразие", - сказал Минниханов в ходе заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Глава группы стратегического видения напомнил, что неделю назад прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а этот год объявлен в России годом защитника Отечества. "Крайне важно, чтобы молодежь осознавала высочайшую ценность мира, который завоевали наши предки в самой кровопролитной войне в истории. Знание и уважение к истории формируют чувство патриотизма и ответственность за будущее", - подчеркнул он. Минниханов также отметил, что Россия сегодня создает все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, в том числе с этой целью три года назад было создано движение детей и молодежи "Движение первых", наблюдательный совет которого возглавляет президент России. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" проходит в Казани в дни международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия". Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250515/kazan-2017152689.html

https://ria.ru/20250421/zhenschiny-2012523652.html

https://ria.ru/20241211/minnikhanov-1988708060.html

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Варвара Скокшина

россия, казань, москва, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев