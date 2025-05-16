Рейтинг@Mail.ru
Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:38 16.05.2025 (обновлено: 12:02 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/minnihanov-2017286934.html
Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов
Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов - РИА Новости, 16.05.2025
Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов
Бережное отношение молодежи к своей истории и культуре поможет сохранить идентичность и культурное многообразие народов, а уважение к истории формирует... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:38:00+03:00
2025-05-16T12:02:00+03:00
россия
казань
москва
рустам минниханов
евгений примаков
минтимер шаймиев
республика татарстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_0:349:2681:1857_1920x0_80_0_0_e0fc25de61a05dd5836e3ebf6bfb3a01.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Бережное отношение молодежи к своей истории и культуре поможет сохранить идентичность и культурное многообразие народов, а уважение к истории формирует патриотизм и ответственность за будущее, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов. "Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг - привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Только так мы сможем сохранить свою идентичность и культурное многообразие", - сказал Минниханов в ходе заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Глава группы стратегического видения напомнил, что неделю назад прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а этот год объявлен в России годом защитника Отечества. "Крайне важно, чтобы молодежь осознавала высочайшую ценность мира, который завоевали наши предки в самой кровопролитной войне в истории. Знание и уважение к истории формируют чувство патриотизма и ответственность за будущее", - подчеркнул он. Минниханов также отметил, что Россия сегодня создает все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, в том числе с этой целью три года назад было создано движение детей и молодежи "Движение первых", наблюдательный совет которого возглавляет президент России. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" проходит в Казани в дни международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия". Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия). ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/kazan-2017152689.html
https://ria.ru/20250421/zhenschiny-2012523652.html
https://ria.ru/20241211/minnikhanov-1988708060.html
россия
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017306266_121:0:2597:1857_1920x0_80_0_0_955a28441799270a81ed61977de3f269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, москва, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев
Россия, Казань, Москва, Рустам Минниханов, Евгений Примаков, Минтимер Шаймиев, Республика Татарстан
Бережное отношение к истории сохранит идентичность, заявил Минниханов

Минниханов: бережное отношение молодежи к истории сохранит идентичность народов

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". 16 мая 2025
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время заседания группы стратегического видения Россия - Исламский мир. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". 16 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Бережное отношение молодежи к своей истории и культуре поможет сохранить идентичность и культурное многообразие народов, а уважение к истории формирует патриотизм и ответственность за будущее, заявил глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов.
"Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг - привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Только так мы сможем сохранить свою идентичность и культурное многообразие", - сказал Минниханов в ходе заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир".
Видеообращение Сергея Лаврова к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС
15 мая, 16:38
Глава группы стратегического видения напомнил, что неделю назад прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а этот год объявлен в России годом защитника Отечества. "Крайне важно, чтобы молодежь осознавала высочайшую ценность мира, который завоевали наши предки в самой кровопролитной войне в истории. Знание и уважение к истории формируют чувство патриотизма и ответственность за будущее", - подчеркнул он.
Минниханов также отметил, что Россия сегодня создает все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, в том числе с этой целью три года назад было создано движение детей и молодежи "Движение первых", наблюдательный совет которого возглавляет президент России.
Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" проходит в Казани в дни международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия".
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum
21 апреля, 14:41
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество
11 декабря 2024, 22:44
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньМоскваРустам МиннихановЕвгений ПримаковМинтимер Шаймиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала