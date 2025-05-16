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Суд взыскал с бывших топ-менеджеров "Газпрома" несколько предприятий - РИА Новости, 16.05.2025
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23:57 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/isk-2017513545.html
Суд взыскал с бывших топ-менеджеров "Газпрома" несколько предприятий
Суд взыскал с бывших топ-менеджеров "Газпрома" несколько предприятий - РИА Новости, 16.05.2025
Суд взыскал с бывших топ-менеджеров "Газпрома" несколько предприятий
Суд в Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома"... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:57:00+03:00
2025-05-16T23:57:00+03:00
происшествия
россия
москва
ленинградская область
газпром
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова ряда предприятий, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову, Юлии Симаковой и прочих", - сообщает Лебедева в своем Telegram-канале и приводит следующие итоги. По ее словам, в отношении ряда лиц материалы были выделены в отдельное производство, судебное заседание назначено на 26 мая. "Суд обратил в доход РФ: зарегистрированные на Алексея Митюшова доли в уставном капитале ООО "Севинвест", в уставном капитале ООО "Корпоративный центр", в уставном капитале ООО "Стратегия", инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО "Меркури Кэпитал Траст". Кроме того, пять земельных участков в Москве, жилой дом в Москве, 2 нежилых сооружения в Москве и жилое здание в Москве", - добавила Лебедева. Также в доход государства обращено зарегистрированное на Александра Митюшова и его родственников недвижимое имущество: земельный участок в Ленинградской области, жилой дом в Ленинградской области, жилое помещение в Республике Крым и помещения в Москве. Кроме того, в доход государства обращены еще 14 жилых помещений в Москве, 4 нежилых помещения в Москве, два машиноместа, два транспортных средства, ценные бумаги, инвестиционные паи в закрытом паевом инвестиционном фонде, находящемся под управлением ООО УК "Меркури Кэпитал Траст", четыре земельных участка в Ленинградской области, доли в уставном капитале ООО "Эколамелли", принадлежащие другие ответчикам. "Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия", ООО УК "Меркури Кэпитал Траст", - отметила Лебедева. Также она сообщила, что между "истцом и Селезневым было заключено соглашение об урегулировании. Производство в этой части судом прекращено". Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей. Из иска следовало, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават". А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний.
https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html
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происшествия, россия, москва, ленинградская область, газпром, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Ленинградская область, Газпром, Генеральная прокуратура РФ
Суд взыскал с бывших топ-менеджеров "Газпрома" несколько предприятий

Суд удовлетворил иск ГП и взыскал с Селезнева и Митюшова несколько предприятий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова ряда предприятий, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову, Юлии Симаковой и прочих", - сообщает Лебедева в своем Telegram-канале и приводит следующие итоги.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
6 марта, 19:00
По ее словам, в отношении ряда лиц материалы были выделены в отдельное производство, судебное заседание назначено на 26 мая.
«
"Суд обратил в доход РФ: зарегистрированные на Алексея Митюшова доли в уставном капитале ООО "Севинвест", в уставном капитале ООО "Корпоративный центр", в уставном капитале ООО "Стратегия", инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО "Меркури Кэпитал Траст". Кроме того, пять земельных участков в Москве, жилой дом в Москве, 2 нежилых сооружения в Москве и жилое здание в Москве", - добавила Лебедева.
Также в доход государства обращено зарегистрированное на Александра Митюшова и его родственников недвижимое имущество: земельный участок в Ленинградской области, жилой дом в Ленинградской области, жилое помещение в Республике Крым и помещения в Москве.
Кроме того, в доход государства обращены еще 14 жилых помещений в Москве, 4 нежилых помещения в Москве, два машиноместа, два транспортных средства, ценные бумаги, инвестиционные паи в закрытом паевом инвестиционном фонде, находящемся под управлением ООО УК "Меркури Кэпитал Траст", четыре земельных участка в Ленинградской области, доли в уставном капитале ООО "Эколамелли", принадлежащие другие ответчикам.
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову
25 января, 20:11
"Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия", ООО УК "Меркури Кэпитал Траст", - отметила Лебедева.
Также она сообщила, что между "истцом и Селезневым было заключено соглашение об урегулировании. Производство в этой части судом прекращено".
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей. Из иска следовало, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават".
А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
ГП: экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его дочки 150 миллиардов рублей
7 марта, 15:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваЛенинградская областьГазпромГенеральная прокуратура РФ
 
 
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