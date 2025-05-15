Рейтинг@Mail.ru
Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 15.05.2025 (обновлено: 15:40 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017124835.html
Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог
Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог - РИА Новости, 15.05.2025
Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог
Власти Украины должны признать сложившиеся реалии, чтобы подписать договор с Россией о мире, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:22:00+03:00
2025-05-15T15:40:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
евросоюз
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Власти Украины должны признать сложившиеся реалии, чтобы подписать договор с Россией о мире, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. "Сегодня мир не такой как три года назад, сегодня правила игры в международных отношениях стремительно меняются. Жить вчерашними представлениями о политике, о месте тех или иных стран в системе международных отношений не только неправильно, но и вредно. Особенно когда ты еще пытаешься им указать на то место, которое ты сам им отводишь. Условия, с которыми приходится сталкиваться переговаривающимся сторонам сегодня не те, что были три года назад. И именно признание этих условий и сложившихся реалий должно стать для Киева отправной точкой для подписания будущего соглашения с Москвой", - сказал Велизаде. Эксперт подчеркнул, что проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле имеет исключительное значение с точки зрения установления прочного мира не только в регионе, но и в Европе в целом. "Речь идет не просто о соглашении о бессрочном перемирии. Речь идет о достижении условий для урегулирования основного круга вопросов, ставших причиной возникновения украинского конфликта. Российская сторона приехала в Стамбул с предложениями, касающимися окончательного урегулирования конфликта и, вероятно, относительно постконфликтного устройства региона и российско-украинских отношений. Как следует из заявлений украинской стороны, официальный Киев предпочитает делать акценты на перемирии, на решении промежуточных вопросов с тем, чтобы отложить решение проблемы в целом на более длительную историческую перспективу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что три года назад у сторон был шанс подписать всеобъемлющие договоренности, дающие возможность окончательно решить конфликт. "И срыв договоренностей привел к череде драматических событий, изменивших политический ландшафт не только на Украине, но и в Европе в целом. Этот урок должен отрезвляюще подействовать на украинскую сторону. Теперь нет ни условного, ни реального Бориса Джонсона, на которого можно было бы сваливать свои политические просчеты. В нынешних условиях большинство стран мира, в том числе США, Китай, Бразилия, Индия и некоторые ведущие страны Евросоюза поддерживают мирный процесс", - подчеркнул Велизаде. По его словам, усилия турецкого лидера также заслуживают слов одобрения. "Тогда, если бы не его личное вмешательство и реализация так называемой зерновой сделки оказалась бы под угрозой срыва. Эрдоган, хотя на него оказывалось колоссальное давление со стороны руководства ЕС и тогдашнего президента США Байдена, продолжал сохранять тесные отношения не только с Киевом, но и с Москвой. И, что самое главное, не утратил доверие сторон. Вот почему, в частности, российская сторона выбрала местом проведения этой встречи Стамбул", - сказал Велизаде.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html
россия
стамбул
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, евросоюз, киев, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Евросоюз, Киев, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог

Политолог Велизаде: Киев должен признать реалии, чтобы подписать договор о мире

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Власти Украины должны признать сложившиеся реалии, чтобы подписать договор с Россией о мире, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
"Сегодня мир не такой как три года назад, сегодня правила игры в международных отношениях стремительно меняются. Жить вчерашними представлениями о политике, о месте тех или иных стран в системе международных отношений не только неправильно, но и вредно. Особенно когда ты еще пытаешься им указать на то место, которое ты сам им отводишь. Условия, с которыми приходится сталкиваться переговаривающимся сторонам сегодня не те, что были три года назад. И именно признание этих условий и сложившихся реалий должно стать для Киева отправной точкой для подписания будущего соглашения с Москвой", - сказал Велизаде.
Эксперт подчеркнул, что проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле имеет исключительное значение с точки зрения установления прочного мира не только в регионе, но и в Европе в целом. "Речь идет не просто о соглашении о бессрочном перемирии. Речь идет о достижении условий для урегулирования основного круга вопросов, ставших причиной возникновения украинского конфликта. Российская сторона приехала в Стамбул с предложениями, касающимися окончательного урегулирования конфликта и, вероятно, относительно постконфликтного устройства региона и российско-украинских отношений. Как следует из заявлений украинской стороны, официальный Киев предпочитает делать акценты на перемирии, на решении промежуточных вопросов с тем, чтобы отложить решение проблемы в целом на более длительную историческую перспективу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что три года назад у сторон был шанс подписать всеобъемлющие договоренности, дающие возможность окончательно решить конфликт. "И срыв договоренностей привел к череде драматических событий, изменивших политический ландшафт не только на Украине, но и в Европе в целом. Этот урок должен отрезвляюще подействовать на украинскую сторону. Теперь нет ни условного, ни реального Бориса Джонсона, на которого можно было бы сваливать свои политические просчеты. В нынешних условиях большинство стран мира, в том числе США, Китай, Бразилия, Индия и некоторые ведущие страны Евросоюза поддерживают мирный процесс", - подчеркнул Велизаде.
По его словам, усилия турецкого лидера также заслуживают слов одобрения.
"Тогда, если бы не его личное вмешательство и реализация так называемой зерновой сделки оказалась бы под угрозой срыва. Эрдоган, хотя на него оказывалось колоссальное давление со стороны руководства ЕС и тогдашнего президента США Байдена, продолжал сохранять тесные отношения не только с Киевом, но и с Москвой. И, что самое главное, не утратил доверие сторон. Вот почему, в частности, российская сторона выбрала местом проведения этой встречи Стамбул", - сказал Велизаде.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной
12 мая, 07:17
 
РоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЕвросоюзКиевВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала