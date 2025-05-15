https://ria.ru/20250515/ukraina-2017124835.html

Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог

Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог - РИА Новости, 15.05.2025

Киев должен признать сложившиеся реалии, считает политолог

Власти Украины должны признать сложившиеся реалии, чтобы подписать договор с Россией о мире, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:22:00+03:00

2025-05-15T15:22:00+03:00

2025-05-15T15:40:00+03:00

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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Власти Украины должны признать сложившиеся реалии, чтобы подписать договор с Россией о мире, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. "Сегодня мир не такой как три года назад, сегодня правила игры в международных отношениях стремительно меняются. Жить вчерашними представлениями о политике, о месте тех или иных стран в системе международных отношений не только неправильно, но и вредно. Особенно когда ты еще пытаешься им указать на то место, которое ты сам им отводишь. Условия, с которыми приходится сталкиваться переговаривающимся сторонам сегодня не те, что были три года назад. И именно признание этих условий и сложившихся реалий должно стать для Киева отправной точкой для подписания будущего соглашения с Москвой", - сказал Велизаде. Эксперт подчеркнул, что проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле имеет исключительное значение с точки зрения установления прочного мира не только в регионе, но и в Европе в целом. "Речь идет не просто о соглашении о бессрочном перемирии. Речь идет о достижении условий для урегулирования основного круга вопросов, ставших причиной возникновения украинского конфликта. Российская сторона приехала в Стамбул с предложениями, касающимися окончательного урегулирования конфликта и, вероятно, относительно постконфликтного устройства региона и российско-украинских отношений. Как следует из заявлений украинской стороны, официальный Киев предпочитает делать акценты на перемирии, на решении промежуточных вопросов с тем, чтобы отложить решение проблемы в целом на более длительную историческую перспективу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что три года назад у сторон был шанс подписать всеобъемлющие договоренности, дающие возможность окончательно решить конфликт. "И срыв договоренностей привел к череде драматических событий, изменивших политический ландшафт не только на Украине, но и в Европе в целом. Этот урок должен отрезвляюще подействовать на украинскую сторону. Теперь нет ни условного, ни реального Бориса Джонсона, на которого можно было бы сваливать свои политические просчеты. В нынешних условиях большинство стран мира, в том числе США, Китай, Бразилия, Индия и некоторые ведущие страны Евросоюза поддерживают мирный процесс", - подчеркнул Велизаде. По его словам, усилия турецкого лидера также заслуживают слов одобрения. "Тогда, если бы не его личное вмешательство и реализация так называемой зерновой сделки оказалась бы под угрозой срыва. Эрдоган, хотя на него оказывалось колоссальное давление со стороны руководства ЕС и тогдашнего президента США Байдена, продолжал сохранять тесные отношения не только с Киевом, но и с Москвой. И, что самое главное, не утратил доверие сторон. Вот почему, в частности, российская сторона выбрала местом проведения этой встречи Стамбул", - сказал Велизаде.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html

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