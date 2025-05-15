"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики
"ГПМ Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики в Казани
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александром Жаровым.
Встреча состоялась в Казани в дни проведения XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025".
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"На встрече обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и медиахолдингом, в частности, поддержку проектов республики на международной арене", - говорится в сообщении.
Жаров отметил важность того, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира. По его словам, холдинг уже сейчас много работает с исламскими странами, производит различные программы.
Решение о том, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира, было принято 13 февраля на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоялась в Саудовской Аравии.
"Газпром-Медиа Холдинг" - крупнейший медиахолдинг России. Охватывает все медиасферы: информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, производство и дистрибуцию контента, цифровые сервисы, радио, прессу и онлайн-издания, инфлюенс-маркетинг и продажи рекламы. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".