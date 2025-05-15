https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017024984.html

"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики

"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики - РИА Новости, 15.05.2025

"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики

Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:47:00+03:00

2025-05-15T07:47:00+03:00

2025-05-15T12:07:00+03:00

республика татарстан

казань

россия

саудовская аравия

рустам минниханов

александр жаров

газпром-медиа холдинг

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александром Жаровым. Встреча состоялась в Казани в дни проведения XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025". "На встрече обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и медиахолдингом, в частности, поддержку проектов республики на международной арене", - говорится в сообщении. Жаров отметил важность того, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира. По его словам, холдинг уже сейчас много работает с исламскими странами, производит различные программы. Решение о том, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира, было принято 13 февраля на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоялась в Саудовской Аравии. "Газпром-Медиа Холдинг" - крупнейший медиахолдинг России. Охватывает все медиасферы: информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, производство и дистрибуцию контента, цифровые сервисы, радио, прессу и онлайн-издания, инфлюенс-маркетинг и продажи рекламы. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250514/kazanforum-2016913209.html

https://ria.ru/20250514/khalyal-yarmarka-2016891665.html

казань

россия

саудовская аравия

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казань, россия, саудовская аравия, рустам минниханов, александр жаров, газпром-медиа холдинг