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"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики - РИА Новости, 15.05.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
07:47 15.05.2025 (обновлено: 12:07 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017024984.html
"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики
"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики - РИА Новости, 15.05.2025
"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики
Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:47:00+03:00
2025-05-15T12:07:00+03:00
республика татарстан
казань
россия
саудовская аравия
рустам минниханов
александр жаров
газпром-медиа холдинг
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александром Жаровым. Встреча состоялась в Казани в дни проведения XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025". "На встрече обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и медиахолдингом, в частности, поддержку проектов республики на международной арене", - говорится в сообщении. Жаров отметил важность того, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира. По его словам, холдинг уже сейчас много работает с исламскими странами, производит различные программы. Решение о том, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира, было принято 13 февраля на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоялась в Саудовской Аравии. "Газпром-Медиа Холдинг" - крупнейший медиахолдинг России. Охватывает все медиасферы: информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, производство и дистрибуцию контента, цифровые сервисы, радио, прессу и онлайн-издания, инфлюенс-маркетинг и продажи рекламы. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250514/kazanforum-2016913209.html
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казань, россия, саудовская аравия, рустам минниханов, александр жаров, газпром-медиа холдинг
Республика Татарстан, Казань, Россия, Саудовская Аравия, Рустам Минниханов, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг
"Газпром-Медиа Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики

"ГПМ Холдинг" и Татарстан обсудили поддержку проектов республики в Казани

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Генеральный директор АО Газпром-Медиа Холдинг Александр Жаров на XVI Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Компания "Газпром-Медиа Холдинг" рассматривает возможность поддержки проектов Татарстана на международном уровне, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александром Жаровым.
Встреча состоялась в Казани в дни проведения XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025".
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14 мая, 15:59
"На встрече обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и медиахолдингом, в частности, поддержку проектов республики на международной арене", - говорится в сообщении.
Жаров отметил важность того, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира. По его словам, холдинг уже сейчас много работает с исламскими странами, производит различные программы.
Решение о том, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира, было принято 13 февраля на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоялась в Саудовской Аравии.
"Газпром-Медиа Холдинг" - крупнейший медиахолдинг России. Охватывает все медиасферы: информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, производство и дистрибуцию контента, цифровые сервисы, радио, прессу и онлайн-издания, инфлюенс-маркетинг и продажи рекламы. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Глава Татарстана Рустам Минниханов на официальном открытии Международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Республика ТатарстанКазаньРоссияСаудовская АравияРустам МиннихановАлександр ЖаровГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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