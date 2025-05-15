https://ria.ru/20250515/putin-2017172945.html

Путин утвердил состав попечительского совета РАН

Путин утвердил состав попечительского совета РАН - РИА Новости, 15.05.2025

Путин утвердил состав попечительского совета РАН

Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:37:00+03:00

2025-05-15T17:37:00+03:00

2025-05-15T17:50:00+03:00

наука

российская академия наук

владимир путин

политика

россия

андрей белоусов

госдума рф

сбербанк россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.Согласно документу, председателем попечительского совета РАН является президент РФ Владимир Путин. В состав попечительского совета также, в частности, вошли министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент РАН Геннадий Красников, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20250503/akademik-2014799975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

российская академия наук, владимир путин, политика, россия, андрей белоусов, госдума рф, сбербанк россии, вячеслав володин