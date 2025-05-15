Путин утвердил состав попечительского совета РАН
Путин утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил глава страны
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый состав попечительного совета Российской академии наук", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.
Согласно документу, председателем попечительского совета РАН является президент РФ Владимир Путин. В состав попечительского совета также, в частности, вошли министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент РАН Геннадий Красников, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.