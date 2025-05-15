https://ria.ru/20250515/odkb-2017086839.html

МИД высказался о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии

МИД высказался о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 15.05.2025

МИД высказался о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии

ОДКБ выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности её государств-членов, накопленный опыт делает её одним из ключевых элементов формирующейся новой РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:00:00+03:00

2025-05-15T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ОДКБ выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности её государств-членов, накопленный опыт делает её одним из ключевых элементов формирующейся новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, заявили в МИД России. "Сегодня Организация (ОДКБ - ред.) выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности её государств-членов – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Накопленный опыт делает её одним из ключевых элементов формирующейся новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Совместными усилиями союзников предпринимаются постоянные системные меры по дальнейшему развитию потенциала Организации", - говорится в сообщении на сайте МИД России в связи с годовщиной подписания Договора о коллективной безопасности. В МИД России добавили, что внешнеполитическая координация стран-членов ОДКБ продолжает расширяться, укрепляется практическое сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией. "Поступательно развиваются новые направления взаимодействия – в областях информационной и биологической безопасности. Приоритетом остаётся сохранение священной памяти о завоёванной ценой неимоверных усилий Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. МИД РФ напомнил, что одной из ключевых задач государств-членов ОДКБ выступает повышение боеспособности Коллективных сил Организации, в том числе с учетом передового опыта вооружённых сил Российской Федерации. "Перспективы дальнейшего развития союзнического взаимодействия рамках Организации, укрепления ее потенциала и повышения эффективности мер по купированию вызовов и угроз безопасности государств-членов объединения будут предметно обсуждены в ходе предстоящих в мае – июне в Киргизской Республике заседаний Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности и Совета министров иностранных дел ОДКБ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250130/odkb-1996282470.html

https://ria.ru/20250501/mid-2014543713.html

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