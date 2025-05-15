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Звезды станут ближе: чем этим летом удивят гостей музыкальные фестивали

Звезды станут ближе: чем этим летом удивят гостей музыкальные фестивали - РИА Новости, 15.05.2025

Звезды станут ближе: чем этим летом удивят гостей музыкальные фестивали

Романтика палаточных лагерей, великолепная акустика знаменитых концертных залов, уникальная атмосфера музеев-заповедников и много разной музыки — этим летом в... РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Светлана Вовк. Романтика палаточных лагерей, великолепная акустика знаменитых концертных залов, уникальная атмосфера музеев-заповедников и много разной музыки — этим летом в стране состоится немало крупных фестивалей. Куда поехать, чтобы послушать рок, классику, фолк, техно, джаз и поп, — в материале РИА Новости.VK FestВ Челябинске и Казани — 14 и 29 июня, в Сириусе — 21 июня, в родном Санкт-Петербурге — 5 и 6 июля. Завершится программа масштабными концертами в Москве 19 и 20 июля.В лайн-апе — поп-звезды, герои альтернативной сцены и завирусившиеся артисты. На сцену выйдут Баста, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Лолита, ZOLOTO, "Три дня дождя", "Комната культуры", Элджей, Клава Кока, IOWA, ХЛЕБ, Юлия Савичева, NILETTO, Джиган, Mary Gu, Ольга Бузова, Дора, NEMIGA, Lida, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Whole Lotta Swag, Marytale и многие другие.Гостей ждут развлекательные зоны: технологии, косплей, творчество, спорт, семейные активности. На площадках фестиваля проведут мастер-классы, игры, конкурсы, автограф-сессии, встречи с популярными инфлюенсерами и известными спикерами.Это уже десятый VK Fest. В 2024-м фестиваль попал в Книгу рекордов России — по числу артистов и развлекательных зон.Узнать все о программе можно на сайте."Пикник Афиши"В музее-заповеднике "Коломенское" — 21 июня, в ЦПКИО имени С. М. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге — 9 августа.В Москве на сцену выйдут "Моя Мишель", DOPECLVB, в Северной столице — Сироткин, Базар, Лауд, "Тима ищет свет". Гостей обоих площадок порадуют CREAM SODA, ROZALIA, MNOGOZNAAL.Лайн-ап обновляется. Следите за изменениями на сайте. "Дикая мята"Один из крупнейших летних опен-эйров ждет гостей 13-15 июня в поселке Бунырево Тульской области.Хедлайнеры — The Hatters и Zoloto. Также выступят "Ария", Polnalyubvi, Jane Air, Петр Налич, "Кирпичи Big Band", Stigmata, Oligarkh, "МультFильмы", "Деревянные Киты" и другие.Место под палатку можно купить в одном из лагерей. В "Семейном" есть комната матери и ребенка, микроволновки, холодильники, стиральные машины. "Меломан" — рядом со сценой. "Тихий" же, напротив, — вдалеке.Горячий душ, кипяток, питьевая вода, ячейки для хранения личных вещей, вайфай, зарядка гаджетов — бесплатно.Подробнее — на сайте. STEREOLETOСтарейший музыкальный фестиваль Санкт-Петербурга пройдет 13-14 июня в "Севкабель порту". Выступят "Кино", Елка, "Нейромонах Феофан", ЛСП, "Мегаполис", Николай Фоменко + "Гарин и гиперболоиды" и многие другие.Полная программа — на сайте. Moscow Jazz FestivalВ зале имени П. И. Чайковского, саду "Эрмитаж", в парках "Зарядье" и "Музеон", на ВДНХ, в музее-заповеднике "Царицыно" и на других площадках, 9-15 июня.Вы увидите и услышите Игоря Бутмана, Ильдара Абдразакова и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Ларису Долину и "Трио Олега Аккуратова", Валерия Сюткина и "Сюткин Бэнд", Игоря Скляра и Jazz Classic Community, Варвару Визбор, Artemiev, а также других российских и зарубежных артистов.Подробнее — на сайте. Дягилевский фестивальС 13 по 22 июня в Перми. Симфонические и камерные концерты, спектакли, мастер-классы, перформансы, выставки, балет — все, что связано с легендарным импресарио Сергеем Дягилевым. Традиционно на открытии выступит художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис со своим оркестром musicAeterna. А ключевыми событиями станут оперные премьеры — "Самсон и Далила" Сен-Санса в постановке Анны Гусевой и "Трехгрошовая опера" Вайля режиссера Нины Воробьевой.Подробнее — на сайте.Летний фестиваль Дениса МацуеваСуздаль, 29 июня — 5 июля. Участвуют звездные исполнители классической музыки и джаза. Особую атмосферу создает уникальная живописная локация — концерты на фоне кремля и Спасо-Евфимиева монастыря. В программе Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, "Симфоджаз братьев Ивановых", Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие.На всех площадках для гостей организуют партер с посадочными местами. А для слушателей с детьми установят мягкие кресла-мешки и выдадут пледы.Подробнее — на сайте."Музыка над Волгой"Ежегодный фестиваль классической музыки в Нижнем Новгороде откроется в Александровском саду 8 июня и завершится 20 июля.Программа и расписание концертов — на сайте.Ural Music NightНа многих площадках Екатеринбурга — в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах, 27 июня. Вход везде бесплатный.Прозвучат рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты, выступят симфонические оркестры и хоры. Программа и локации — на сайте."Ночь музыки" традиционно завершится гала-концертом с акцией "Светает": хедлайнеры на рассвете споют "Луч солнца золотого", а зрители будут ловить его зеркалами.YLETAЙВ селе Лагуново в Удмуртии 9-13 июля ждут поклонников рок-музыки.На трех сценах появятся Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов, "Сурганова и Оркестр", "Алиса", "Кипелов", "Пилот", "Мельница", Княzz и многие другие.Помимо обычного кемпинга, для тех, кто ценит комфорт, разобьют уже платный лагерь с огороженной территорией под палатки, с отдельными туалетами, душевыми и розетками для зарядки гаджетов.Также можно поселиться в уже установленных двухместных палатках со спальниками и матами. На территории есть душ, туалет, дрова, мангал, уголь, костровая зона, кухня, стол под навесом.Подробнее — на сайте.Ruskeala SymphonyФестиваль классической музыки, 18-19 июля в горном парке "Рускеала" в Карелии. На сценах в "Итальянском карьере", "Мраморном каньоне" и железнодорожной платформе выступят Ансамбль Александрова, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог) и джазовое трио, солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин (карильона), Хор национальной песни филиала Мариинского театра в РСО — Алании, оркестр Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", фолк-группа Skylark, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Мужской камерный хор и симфонический оркестр Карельской филармонии.Подробнее — на сайте."Воздух Карелии"В Петрозаводске, на аэродроме Пески 12-15 июня соберутся звездные исполнители. Хедлайнеры — "Алиса", "Ария", "Чиж & Cо", "Три дня дождя". Также в программе "Горшенев", "Нейромонах Феофан", "Ундервуд", "Пилот", "Бригадный подряд", "Кирпичи" и другие.В палаточном кемпинге — круглосуточное кафе.Подробнее — на сайте.

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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