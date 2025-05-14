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Сокращение платного приема в вузы не коснется иностранных студентов
Сокращение платного приема в вузы не коснется иностранных студентов - РИА Новости, 14.05.2025
Сокращение платного приема в вузы не коснется иностранных студентов
Сокращение платного приема в российские вузы пока не коснется иностранных студентов, сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:57:00+03:00
2025-05-14T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сокращение платного приема в российские вузы пока не коснется иностранных студентов, сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. "Мы предусматриваем, что на иностранных студентах регулирование платного приема, по крайней мере на первом этапе, точно распространяться не будет, то есть мы пропишем иное регулирование, но не такое", - сказала Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение. Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.
https://ria.ru/20250512/vuzy-2016444689.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Сокращение платного приема в вузы не коснется иностранных студентов
Тумакова: сокращение платного приема в вузы пока не коснется иностранцев