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Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах
Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах - РИА Новости, 14.05.2025
Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах
Председатель ГД Вячеслав Володин предложил как можно скорее принять законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение и определить переходный... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:20:00+03:00
2025-05-14T16:20:00+03:00
2025-05-14T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил как можно скорее принять законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение и определить переходный период с 1 сентября 2025 года. "Сегодняшний закон - он очень важный. Нам надо его принять как можно быстрее. Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело, об этом речь идет", - сказал он на пленарном заседании. Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20240525/murashko-1948279589.html
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вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин предложил как можно скорее принять закон о платном обучении в вузах
Володин призвал как можно скорее принять закон о госрегулировании приема в вузы