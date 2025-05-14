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Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России - РИА Новости, 14.05.2025
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17:54 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/uzbekistan-2016951470.html
Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России
Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России - РИА Новости, 14.05.2025
Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России
Пастдаргомский районный суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к четырем годам ограничения свободы за службу по контракту с... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:54:00+03:00
2025-05-14T17:54:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Пастдаргомский районный суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к четырем годам ограничения свободы за службу по контракту с Минобороны России, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости. По данным суда, подсудимый в мае 2021 года уехал в Санкт-Петербург на заработки. В январе 2024 года он подписал контракт с Минобороны РФ на военную службу сроком на один год и был отправлен на строительные работы в Ленинградскую область. В октябре прошлого года по состоянию здоровья был комиссован и в январе 2025 года вернулся на родину, где сообщил правоохранительным органам республики о своей службе в рядах российских ВС. "Признать Т.Р, 1974 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 УК Республики Узбекистан (Наёмничество - ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание мужчины, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "Наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250514/sud-2016927909.html
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санкт-петербург, ленинградская область, узбекистан, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Узбекистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Россия
Жителя Узбекистана осудили за контракт с Минобороны России

Жителя Узбекистана осудили на четыре года за контракт с Минобороны России

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Пастдаргомский районный суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к четырем годам ограничения свободы за службу по контракту с Минобороны России, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости.
По данным суда, подсудимый в мае 2021 года уехал в Санкт-Петербург на заработки. В январе 2024 года он подписал контракт с Минобороны РФ на военную службу сроком на один год и был отправлен на строительные работы в Ленинградскую область. В октябре прошлого года по состоянию здоровья был комиссован и в январе 2025 года вернулся на родину, где сообщил правоохранительным органам республики о своей службе в рядах российских ВС.
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"Признать Т.Р, 1974 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 УК Республики Узбекистан (Наёмничество - ред.) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание мужчины, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана "Наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
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