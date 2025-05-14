https://ria.ru/20250514/sud-2016813569.html
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках - РИА Новости, 14.05.2025
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках
Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:31:00+03:00
2025-05-14T09:31:00+03:00
2025-05-14T09:31:00+03:00
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СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте тогда еще президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап. Западный окружной суд приговорил одного 35-летнего мужчину по фамилии Ким к 1,5-летнему сроку, а другого, 28-летнего гражданина по фамилии Со, к году лишения свободы по обвинению в незаконном проникновении в здание суда. Прокуратура же добивалась трехлетнего тюремного заключения для Кима и двухлетнего - для Со. Им были предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу после проникновения на территорию комплекса зданий суда, в то время как Кима также обвинили в нападении за то, что он толкнул полицейских. Обвиняемые вину признали. "Это преступление было совершено из-за упрямства и навязчивой идеи... принять ответные меры против выдачи ордера судебными органами Республики Корея, истолковав и определив его как политический заговор", - заявил суд. Юн Сок Ёль 19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции. Полиция задержала по меньшей мере 86 протестующих, причастных к инциденту. В феврале прокуратура объявила, что предъявила обвинения 63 из них. Нынешнее решение суда стало первым решением в отношении участников погрома. Слушание по вынесению приговора еще четырем лицам, которые предположительно напали на сотрудников полиции и журналистов и ворвались в здание суда, назначено на пятницу.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html
https://ria.ru/20241205/protesty-1987467960.html
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в мире, сеул, юн сок ель, справки
В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Справки
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках
Суд Сеула вынес приговор двум мужчинам за участие в беспорядках у здания суда
СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте тогда еще президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап.
Западный окружной суд приговорил одного 35-летнего мужчину по фамилии Ким к 1,5-летнему сроку, а другого, 28-летнего гражданина по фамилии Со, к году лишения свободы по обвинению в незаконном проникновении в здание суда.
Прокуратура же добивалась трехлетнего тюремного заключения для Кима и двухлетнего - для Со. Им были предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу после проникновения на территорию комплекса зданий суда, в то время как Кима также обвинили в нападении за то, что он толкнул полицейских. Обвиняемые вину признали.
"Это преступление было совершено из-за упрямства и навязчивой идеи... принять ответные меры против выдачи ордера судебными органами Республики Корея, истолковав и определив его как политический заговор", - заявил суд.
Юн Сок Ёль
19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции.
Полиция задержала по меньшей мере 86 протестующих, причастных к инциденту. В феврале прокуратура объявила, что предъявила обвинения 63 из них.
Нынешнее решение суда стало первым решением в отношении участников погрома. Слушание по вынесению приговора еще четырем лицам, которые предположительно напали на сотрудников полиции и журналистов и ворвались в здание суда, назначено на пятницу.