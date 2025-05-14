Рейтинг@Mail.ru
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sud-2016813569.html
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках - РИА Новости, 14.05.2025
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках
Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:31:00+03:00
2025-05-14T09:31:00+03:00
в мире
сеул
юн сок ель
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте тогда еще президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап. Западный окружной суд приговорил одного 35-летнего мужчину по фамилии Ким к 1,5-летнему сроку, а другого, 28-летнего гражданина по фамилии Со, к году лишения свободы по обвинению в незаконном проникновении в здание суда. Прокуратура же добивалась трехлетнего тюремного заключения для Кима и двухлетнего - для Со. Им были предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу после проникновения на территорию комплекса зданий суда, в то время как Кима также обвинили в нападении за то, что он толкнул полицейских. Обвиняемые вину признали. "Это преступление было совершено из-за упрямства и навязчивой идеи... принять ответные меры против выдачи ордера судебными органами Республики Корея, истолковав и определив его как политический заговор", - заявил суд. Юн Сок Ёль 19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции. Полиция задержала по меньшей мере 86 протестующих, причастных к инциденту. В феврале прокуратура объявила, что предъявила обвинения 63 из них. Нынешнее решение суда стало первым решением в отношении участников погрома. Слушание по вынесению приговора еще четырем лицам, которые предположительно напали на сотрудников полиции и журналистов и ворвались в здание суда, назначено на пятницу.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html
https://ria.ru/20241205/protesty-1987467960.html
https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеул, юн сок ель, справки
В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Справки
Суд в Сеуле приговорил к тюрьме двух мужчин за участие в беспорядках

Суд Сеула вынес приговор двум мужчинам за участие в беспорядках у здания суда

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 14 мая - РИА Новости. Суд Сеула приговорил к тюремному заключению двух мужчин за участие в январских беспорядках у здания Западного окружного суда Сеула после его решения об аресте тогда еще президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Ренхап.
Западный окружной суд приговорил одного 35-летнего мужчину по фамилии Ким к 1,5-летнему сроку, а другого, 28-летнего гражданина по фамилии Со, к году лишения свободы по обвинению в незаконном проникновении в здание суда.
Военнослужащие в КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Южная Корея возмутилась отправкой войск КНДР в Россию
28 апреля, 09:34
Прокуратура же добивалась трехлетнего тюремного заключения для Кима и двухлетнего - для Со. Им были предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу после проникновения на территорию комплекса зданий суда, в то время как Кима также обвинили в нападении за то, что он толкнул полицейских. Обвиняемые вину признали.
"Это преступление было совершено из-за упрямства и навязчивой идеи... принять ответные меры против выдачи ордера судебными органами Республики Корея, истолковав и определив его как политический заговор", - заявил суд.
Акция протеста против президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Протесты против президента в Южной Корее
5 декабря 2024, 17:26
Юн Сок Ёль 19 января был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции.
Полиция задержала по меньшей мере 86 протестующих, причастных к инциденту. В феврале прокуратура объявила, что предъявила обвинения 63 из них.
Нынешнее решение суда стало первым решением в отношении участников погрома. Слушание по вынесению приговора еще четырем лицам, которые предположительно напали на сотрудников полиции и журналистов и ворвались в здание суда, назначено на пятницу.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ
4 апреля, 06:55
 
В миреСеулЮн Сок ЕльСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала