https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:25:00+03:00

2025-05-14T13:25:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

украина

стамбул

юрий ушаков

турция

россия

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.Ушаков отметил, что местом проведения встречи занимаются российское генконсульство в Стамбуле и турецкие власти. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал обеспечить "полное традиционное турецкое гостеприимство".На вопрос журналиста, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами. Заявлений вокруг переговоров очень много, и нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, добавил помощник президента.Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

украина, стамбул, юрий ушаков, турция, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025