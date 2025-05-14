Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции
Ушаков: российская делегация в Турции обсудит политические и технические вопросы
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкРоссийский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле
Российский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.
Ушаков отметил, что местом проведения встречи занимаются российское генконсульство в Стамбуле и турецкие власти. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал обеспечить "полное традиционное турецкое гостеприимство".
На вопрос журналиста, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами. Заявлений вокруг переговоров очень много, и нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, добавил помощник президента.
Предложение о прямых переговорах
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.