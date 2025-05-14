Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:25:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
украина
стамбул
юрий ушаков
турция
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599426_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f6ab5b57813972dc9f4ee5149cf32cc.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.Ушаков отметил, что местом проведения встречи занимаются российское генконсульство в Стамбуле и турецкие власти. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал обеспечить "полное традиционное турецкое гостеприимство".На вопрос журналиста, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами. Заявлений вокруг переговоров очень много, и нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, добавил помощник президента.Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250513/tramp-2016746632.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
украина
стамбул
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599426_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ecfea5e8605b864c2028b6897146452b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, стамбул, юрий ушаков, турция, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Украина, Стамбул, Юрий Ушаков, Турция, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с Украиной в Турции

Ушаков: российская делегация в Турции обсудит политические и технические вопросы

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкРоссийский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле
Российский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в медиабанк
Российский, турецкий и украинский флаги на переговорах в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
Ушаков отметил, что местом проведения встречи занимаются российское генконсульство в Стамбуле и турецкие власти. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал обеспечить "полное традиционное турецкое гостеприимство".
На вопрос журналиста, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами. Заявлений вокруг переговоров очень много, и нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, добавил помощник президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп ожидает хороших результатов от возможных переговоров в Стамбуле
13 мая, 19:18

Предложение о прямых переговорах

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00

 
УкраинаСтамбулЮрий УшаковТурцияРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала