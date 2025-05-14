https://ria.ru/20250514/gosduma-2016932433.html

Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение

Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение - РИА Новости, 14.05.2025

Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:01:00+03:00

2025-05-14T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение.В проекте предлагается закрепить за правительством право устанавливать количество мест приема на платной основе по программам высшего образования. Там уточняется, что такие полномочия могут ввести с 1 сентября 2026 года. Так, законопроект позволит регулировать платный набор в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. В результате учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Порядок и сроки установления этих объемов будет определять правительство. Законопроект внесет изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016879950.html

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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование