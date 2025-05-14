https://ria.ru/20250514/gosduma-2016885329.html

Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах

Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах - РИА Новости, 14.05.2025

Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:24:00+03:00

2025-05-14T14:24:00+03:00

2025-05-14T14:24:00+03:00

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Законопроектом предлагается в определенных субъектах предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта. Согласно законопроекту, обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, заключенного между соответствующими субъектами. Право заключать соглашения между собой предлагается предоставить высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целях сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект предусматривает обязанность работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подачи уведомления в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности.

https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), госдума рф