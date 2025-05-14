Рейтинг@Mail.ru
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:09 14.05.2025 (обновлено: 18:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/forum-2016952691.html
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"
Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:09:00+03:00
2025-05-14T18:10:00+03:00
иркутская область
монголия
иркутск
игорь кобзев
российская академия наук
иркутский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016953457_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8ddf9faa2469461f1902f96ad845ba67.jpg
ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области и президент Монгольской академии наук обсудили совместную работу в сфере науки и развития технологий. В рабочей встрече приняли участие представители иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук, генерального консульства Монголии в Иркутске, представительства МИД России в Иркутске, правительства Приангарья. Стороны подробно остановились на перспективных направлениях развития сотрудничества, главным образом на вопросе организации совместной работы молодых ученых Приангарья и Монголии, а также обмена студентами между вузами двух стран. По словам Кобзева, в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах Приангарья получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов. Дэмбэрэл Содномсамбуу подчеркнул, что он сам окончил Иркутский государственный университет. Научные работы академика посвящены решению фундаментальных проблем современной геодинамики центральной части Азии. Сегодня взаимодействие между учеными Иркутской области и Монголии охватывает широкий спектр: от биологии и химии до математики и информатики. "По итогам встречи принято решение проработать возможность участия молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал". Игорь Кобзев подчеркнул, что это надежная площадка для обсуждения совместных проектов с молодыми иркутскими коллегами, а насыщенная деловая программа форума и творческая атмосфера, которая складывается на мероприятии, будут способствовать укреплению контактов", - говорится в сообщении. Молодежный форум "Байкал" пройдет в 2025 году в Иркутской области с 11 по 15 августа в заливе Мухор на Малом море.
https://ria.ru/20250425/irkutsk-2013499290.html
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013495166.html
монголия
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016953457_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ae2c39ecc843c9481cc728e79853a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, иркутск, игорь кобзев, российская академия наук, иркутский государственный университет
Иркутская область, Монголия, Иркутск, Игорь Кобзев, Российская академия наук, Иркутский государственный университет
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"

Иркутская область и Монголия обсудили участие молодых ученых в форуме "Байкал"

© Фото : Открытое Правительство Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу во время встречи
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Открытое Правительство Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области и президент Монгольской академии наук обсудили совместную работу в сфере науки и развития технологий. В рабочей встрече приняли участие представители иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук, генерального консульства Монголии в Иркутске, представительства МИД России в Иркутске, правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году
25 апреля, 19:18
Стороны подробно остановились на перспективных направлениях развития сотрудничества, главным образом на вопросе организации совместной работы молодых ученых Приангарья и Монголии, а также обмена студентами между вузами двух стран.
По словам Кобзева, в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах Приангарья получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала
25 апреля, 18:56
Дэмбэрэл Содномсамбуу подчеркнул, что он сам окончил Иркутский государственный университет. Научные работы академика посвящены решению фундаментальных проблем современной геодинамики центральной части Азии. Сегодня взаимодействие между учеными Иркутской области и Монголии охватывает широкий спектр: от биологии и химии до математики и информатики.
"По итогам встречи принято решение проработать возможность участия молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал". Игорь Кобзев подчеркнул, что это надежная площадка для обсуждения совместных проектов с молодыми иркутскими коллегами, а насыщенная деловая программа форума и творческая атмосфера, которая складывается на мероприятии, будут способствовать укреплению контактов", - говорится в сообщении.
Молодежный форум "Байкал" пройдет в 2025 году в Иркутской области с 11 по 15 августа в заливе Мухор на Малом море.
 
Иркутская областьМонголияИркутскИгорь КобзевРоссийская академия наукИркутский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала