https://ria.ru/20250514/forum-2016952691.html
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"
Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:09:00+03:00
2025-05-14T18:09:00+03:00
2025-05-14T18:10:00+03:00
иркутская область
монголия
иркутск
игорь кобзев
российская академия наук
иркутский государственный университет
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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области и президент Монгольской академии наук обсудили совместную работу в сфере науки и развития технологий. В рабочей встрече приняли участие представители иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук, генерального консульства Монголии в Иркутске, представительства МИД России в Иркутске, правительства Приангарья. Стороны подробно остановились на перспективных направлениях развития сотрудничества, главным образом на вопросе организации совместной работы молодых ученых Приангарья и Монголии, а также обмена студентами между вузами двух стран. По словам Кобзева, в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах Приангарья получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов. Дэмбэрэл Содномсамбуу подчеркнул, что он сам окончил Иркутский государственный университет. Научные работы академика посвящены решению фундаментальных проблем современной геодинамики центральной части Азии. Сегодня взаимодействие между учеными Иркутской области и Монголии охватывает широкий спектр: от биологии и химии до математики и информатики. "По итогам встречи принято решение проработать возможность участия молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал". Игорь Кобзев подчеркнул, что это надежная площадка для обсуждения совместных проектов с молодыми иркутскими коллегами, а насыщенная деловая программа форума и творческая атмосфера, которая складывается на мероприятии, будут способствовать укреплению контактов", - говорится в сообщении. Молодежный форум "Байкал" пройдет в 2025 году в Иркутской области с 11 по 15 августа в заливе Мухор на Малом море.
https://ria.ru/20250425/irkutsk-2013499290.html
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013495166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, иркутск, игорь кобзев, российская академия наук, иркутский государственный университет
Иркутская область, Монголия, Иркутск, Игорь Кобзев, Российская академия наук, Иркутский государственный университет
Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"
Иркутская область и Монголия обсудили участие молодых ученых в форуме "Байкал"
ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области
и президент Монгольской академии наук обсудили совместную работу в сфере науки и развития технологий. В рабочей встрече приняли участие представители иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук
, генерального консульства Монголии
в Иркутске
, представительства МИД России в Иркутске, правительства Приангарья.
Стороны подробно остановились на перспективных направлениях развития сотрудничества, главным образом на вопросе организации совместной работы молодых ученых Приангарья и Монголии, а также обмена студентами между вузами двух стран.
По словам Кобзева
, в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах Приангарья получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов.
Дэмбэрэл Содномсамбуу подчеркнул, что он сам окончил Иркутский государственный университет
. Научные работы академика посвящены решению фундаментальных проблем современной геодинамики центральной части Азии
. Сегодня взаимодействие между учеными Иркутской области и Монголии охватывает широкий спектр: от биологии и химии до математики и информатики.
"По итогам встречи принято решение проработать возможность участия молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал". Игорь Кобзев подчеркнул, что это надежная площадка для обсуждения совместных проектов с молодыми иркутскими коллегами, а насыщенная деловая программа форума и творческая атмосфера, которая складывается на мероприятии, будут способствовать укреплению контактов", - говорится в сообщении.
Молодежный форум "Байкал" пройдет в 2025 году в Иркутской области с 11 по 15 августа в заливе Мухор на Малом море.