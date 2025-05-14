https://ria.ru/20250514/forum-2016952691.html

Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"

Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025

Глава Приангарья пригласил молодых монгольских ученых на форум "Байкал"

Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:09:00+03:00

2025-05-14T18:09:00+03:00

2025-05-14T18:10:00+03:00

иркутская область

монголия

иркутск

игорь кобзев

российская академия наук

иркутский государственный университет

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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вопрос об участии молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал", который пройдет в августе на Малом море, решался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области и президент Монгольской академии наук обсудили совместную работу в сфере науки и развития технологий. В рабочей встрече приняли участие представители иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук, генерального консульства Монголии в Иркутске, представительства МИД России в Иркутске, правительства Приангарья. Стороны подробно остановились на перспективных направлениях развития сотрудничества, главным образом на вопросе организации совместной работы молодых ученых Приангарья и Монголии, а также обмена студентами между вузами двух стран. По словам Кобзева, в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах Приангарья получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов. Дэмбэрэл Содномсамбуу подчеркнул, что он сам окончил Иркутский государственный университет. Научные работы академика посвящены решению фундаментальных проблем современной геодинамики центральной части Азии. Сегодня взаимодействие между учеными Иркутской области и Монголии охватывает широкий спектр: от биологии и химии до математики и информатики. "По итогам встречи принято решение проработать возможность участия молодых ученых из Монголии в молодежном форуме "Байкал". Игорь Кобзев подчеркнул, что это надежная площадка для обсуждения совместных проектов с молодыми иркутскими коллегами, а насыщенная деловая программа форума и творческая атмосфера, которая складывается на мероприятии, будут способствовать укреплению контактов", - говорится в сообщении. Молодежный форум "Байкал" пройдет в 2025 году в Иркутской области с 11 по 15 августа в заливе Мухор на Малом море.

https://ria.ru/20250425/irkutsk-2013499290.html

https://ria.ru/20250425/priangarja-2013495166.html

монголия

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

монголия, иркутск, игорь кобзев, российская академия наук, иркутский государственный университет