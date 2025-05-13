Руководству РПК дадут уехать в ЮАР и западные страны, пишут СМИ
Sabah: руководству РПК дадут уехать в ЮАР и страны Запада
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турция позволит вернуться в страну около двум тысячам боевиков "Рабочей партии Курдистана", высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран, сообщает во вторник газета Sabah.
Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, отбывающему тюремное наказание, лично руководить процессом.
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Как отмечает газета, процесс разоружения группировки продлится три-четыре месяца, боевики будут сдавать оружие под наблюдением турецкого Национального управления разведки и властей Иракского Курдистана.
"Сейчас в рядах РПК порядка 3,5 тысяч боевиков, из них 100 - высшее руководство. Ожидается, что 2 тысячи боевиков, которые не совершали преступлений, смогут вернуться в Турцию в соответствии с нынешним законодательством. После двух лет испытательного срока эти две тысячи человек смогут интегрироваться в общество. Высокопоставленное руководство РПК отправят в ЮАР или западные страны, некоторые смогут остаться на севере Ирака. Никому из высшего руководства не разрешат проживание в Сирии", - пишет газета.
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"Разоружение продлится до октября, после чего начнется процесс демократизации, который затронет все общество. Будут реализованы такие шаги, как изменения в конституции Турции и обсуждение ситуации с назначенными властями мэрами, если РПК сдержит обещания", - пишет издание.
Помимо этого, турецкие ВС продолжат антитеррористические операции, пока не убедятся в том, что боевики РПК полностью сдали оружие и больше не представляют угрозы безопасности.
За процессом разоружения будут следить круглосуточно. Что касается действующих в Сирии отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), то вопрос с их присутствием и интеграцией в сирийские ВС будет решаться в координации с властями в Дамаске, отмечает газета. По оценкам турецких властей, в рядах SDF порядка 50-60 тысяч боевиков, которым США выплачивали зарплату в размере 300 долларов, но сейчас помощь США значительно сократилась, в этой связи ожидается и уменьшение численности отрядов.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
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