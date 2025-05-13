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Руководству РПК дадут уехать в ЮАР и западные страны, пишут СМИ

Руководству РПК дадут уехать в ЮАР и западные страны, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2025

Руководству РПК дадут уехать в ЮАР и западные страны, пишут СМИ

Турция позволит вернуться в страну около двум тысячам боевиков "Рабочей партии Курдистана", высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:21:00+03:00

2025-05-13T11:21:00+03:00

2025-05-13T11:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турция позволит вернуться в страну около двум тысячам боевиков "Рабочей партии Курдистана", высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран, сообщает во вторник газета Sabah. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, отбывающему тюремное наказание, лично руководить процессом. Как отмечает газета, процесс разоружения группировки продлится три-четыре месяца, боевики будут сдавать оружие под наблюдением турецкого Национального управления разведки и властей Иракского Курдистана. "Сейчас в рядах РПК порядка 3,5 тысяч боевиков, из них 100 - высшее руководство. Ожидается, что 2 тысячи боевиков, которые не совершали преступлений, смогут вернуться в Турцию в соответствии с нынешним законодательством. После двух лет испытательного срока эти две тысячи человек смогут интегрироваться в общество. Высокопоставленное руководство РПК отправят в ЮАР или западные страны, некоторые смогут остаться на севере Ирака. Никому из высшего руководства не разрешат проживание в Сирии", - пишет газета. "Разоружение продлится до октября, после чего начнется процесс демократизации, который затронет все общество. Будут реализованы такие шаги, как изменения в конституции Турции и обсуждение ситуации с назначенными властями мэрами, если РПК сдержит обещания", - пишет издание. Помимо этого, турецкие ВС продолжат антитеррористические операции, пока не убедятся в том, что боевики РПК полностью сдали оружие и больше не представляют угрозы безопасности. За процессом разоружения будут следить круглосуточно. Что касается действующих в Сирии отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), то вопрос с их присутствием и интеграцией в сирийские ВС будет решаться в координации с властями в Дамаске, отмечает газета. По оценкам турецких властей, в рядах SDF порядка 50-60 тысяч боевиков, которым США выплачивали зарплату в размере 300 долларов, но сейчас помощь США значительно сократилась, в этой связи ожидается и уменьшение численности отрядов. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html

https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html

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в мире, турция, юар, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, сша, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы