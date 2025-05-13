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Названы победители Национального органического конкурса - РИА Новости, 13.05.2025
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16:25 13.05.2025 (обновлено: 16:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pobediteli-2016711129.html
Названы победители Национального органического конкурса
Названы победители Национального органического конкурса - РИА Новости, 13.05.2025
Названы победители Национального органического конкурса
Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции определила победителей Национального органического конкурса,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:25:00+03:00
2025-05-13T16:35:00+03:00
россия
совет федерации рф
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции определила победителей Национального органического конкурса, который проводился в четвертый раз Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством, сообщили РИА Новости в национальном институте развития качества. "Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса, который проводится Советом Федерации совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении. Яцкин, слова которого приводит Роскачество, напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства. Конкурс стартовал в ноябре 2024 года на площадке Совета Федерации. В сообщении уточнили, что регионом-лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции стала Воронежская область. Регионом-лидером по поддержке органического производства - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того, победителем в номинации "Новый органический продукт" стал хмель-сырец, Чувашский ГАУ, Чувашская Республика. Победителем в номинации "Народный органический бренд" стал ООО "Эко-хозяйство Марии Самариной", Алтайский край. Победитель в данной номинации был определен по результатам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 175 тысяч человек. Также там отметили, что победителями в номинации "Лидер розничной торговли органической продукцией" в категории "Дистанционные продажи" стал ООО "Ашан", Московская область. В категории "Торговые объекты" - АО "Торговый дом Перекресток", Москва. Последняя категория в данной номинации – "Специализированные магазины", победителем в ней стала компания "Биотория" из Воронежской области. "С каждым годом многообразие представленных на конкурсе проектов растет, и это подтверждает, что органическое производство в России — это не просто тренд, а устойчивое направление развития отрасли, готовой к масштабированию. Мы видим колоссальный потенциал в расширении ассортимента и доступности таких товаров и будем продолжать поддержку производителей органической продукции", - заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
https://ria.ru/20250513/ria-2016710254.html
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россия, совет федерации рф, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Названы победители Национального органического конкурса

СФ и Минсельхоз определили победителей Национального органического конкурса

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание конкурсной комиссии конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции
Заседание конкурсной комиссии конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание конкурсной комиссии конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции определила победителей Национального органического конкурса, который проводился в четвертый раз Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством, сообщили РИА Новости в национальном институте развития качества.
"Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса, который проводится Советом Федерации совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении.
Яцкин, слова которого приводит Роскачество, напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства. Конкурс стартовал в ноябре 2024 года на площадке Совета Федерации.
В сообщении уточнили, что регионом-лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции стала Воронежская область. Регионом-лидером по поддержке органического производства - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того, победителем в номинации "Новый органический продукт" стал хмель-сырец, Чувашский ГАУ, Чувашская Республика.
Победителем в номинации "Народный органический бренд" стал ООО "Эко-хозяйство Марии Самариной", Алтайский край. Победитель в данной номинации был определен по результатам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 175 тысяч человек.
Также там отметили, что победителями в номинации "Лидер розничной торговли органической продукцией" в категории "Дистанционные продажи" стал ООО "Ашан", Московская область. В категории "Торговые объекты" - АО "Торговый дом Перекресток", Москва. Последняя категория в данной номинации – "Специализированные магазины", победителем в ней стала компания "Биотория" из Воронежской области.
"С каждым годом многообразие представленных на конкурсе проектов растет, и это подтверждает, что органическое производство в России — это не просто тренд, а устойчивое направление развития отрасли, готовой к масштабированию. Мы видим колоссальный потенциал в расширении ассортимента и доступности таких товаров и будем продолжать поддержку производителей органической продукции", - заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции
Вчера, 16:21
 
РоссияСовет Федерации РФРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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