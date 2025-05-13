Названы победители Национального органического конкурса
СФ и Минсельхоз определили победителей Национального органического конкурса
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание конкурсной комиссии конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции
Заседание конкурсной комиссии конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции определила победителей Национального органического конкурса, который проводился в четвертый раз Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством, сообщили РИА Новости в национальном институте развития качества.
"Комиссия конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей четвертого Национального органического конкурса, который проводится Советом Федерации совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении.
Яцкин, слова которого приводит Роскачество, напомнил, что конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства. Конкурс стартовал в ноябре 2024 года на площадке Совета Федерации.
В сообщении уточнили, что регионом-лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции стала Воронежская область. Регионом-лидером по поддержке органического производства - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того, победителем в номинации "Новый органический продукт" стал хмель-сырец, Чувашский ГАУ, Чувашская Республика.
Победителем в номинации "Народный органический бренд" стал ООО "Эко-хозяйство Марии Самариной", Алтайский край. Победитель в данной номинации был определен по результатам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 175 тысяч человек.
Также там отметили, что победителями в номинации "Лидер розничной торговли органической продукцией" в категории "Дистанционные продажи" стал ООО "Ашан", Московская область. В категории "Торговые объекты" - АО "Торговый дом Перекресток", Москва. Последняя категория в данной номинации – "Специализированные магазины", победителем в ней стала компания "Биотория" из Воронежской области.
"С каждым годом многообразие представленных на конкурсе проектов растет, и это подтверждает, что органическое производство в России — это не просто тренд, а устойчивое направление развития отрасли, готовой к масштабированию. Мы видим колоссальный потенциал в расширении ассортимента и доступности таких товаров и будем продолжать поддержку производителей органической продукции", - заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.