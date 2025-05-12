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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета - РИА Новости, 12.05.2025

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета – один из крупнейших музыкальных театров России. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:21:00+03:00

2025-05-12T00:21:00+03:00

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Новосибирский театр оперы и балета – один из крупнейших музыкальных театров России.Он открылся 12 мая 1945 года оперой "Иван Сусанин" Михаила Глинки. Это единственный на территории Сибири и Дальнего Востока театр оперы и балета федерального подчинения и первый немосковский оперный театр, удостоенный звания академического.История строительства здания театра началась за долго до его открытия.Проектирование здания будущего театра поручили московскому архитектору Александру Гринбергу, который в начале 1930 года представил первоначальный проект Дома Науки и Культуры. В том же году к нему присоединились архитектор Траугот Бардт и художник Михаил Курилко. Они создавали проект "сверхмеханизированного театра планетарного типа", способного превращаться в цирк, планетарий или бассейн для водных пантомим.22 мая 1931 года на Ярмарочной площади Новосибирска (ныне – площадь Ленина) состоялась закладка "первого цеха" будущего Новосибирского театра оперы и балета. Однако в 1933 году конструктивистские формы здания были раскритикованы, после чего был объявлен новый конкурс на строительство. В мае 1937 года, созданный во 2-й Московской архитектурной мастерской Алексея Щусева окончательный проект, был удостоен Золотой медали Всемирной выставки в Париже.Здание театра – символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время.Это самое большое театральное здание в России – почти 300 тысяч квадратных метров (крупнее Большого театра). Оно имеет самый большой купол подобного типа в мире (высота – 35 метров), крупнейшую в Европе оркестровую яму (150 квадратных метров), самую большую сцену в России (вместимость – тысяча человек), 16 античных мраморных скульптур, гигантскую люстру с 472 лампочками. Является памятником культуры государственного значения (1974). 15 января 1939 года, в связи с близящимся окончанием строительства, Совнарком РСФСР вынес постановление о создании в Новосибирске оперно-балетной труппы. В основе ее были челябинские артисты.25 января 1941 года на авансцене большого зала театра (работы на главной сцене еще шли) состоялось первое публичное представление – опера "Иоланта" Петра Чайковского в концертном исполнении.С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) строительство законсервировали. 29 июня 1942 года СНК СССР издал распоряжение "О достройке Оперного театра в Новосибирске". В феврале 1944 года правительственная комиссия приняла его в эксплуатацию. 14 мая областной Комитет по делам искусств постановил открыть в Новосибирске хоровую и балетную студии и создать большой симфонический оркестр.В военные годы в недостроенном здании хранились эвакуированные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. Пушкина, Российского этнографического музея, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, бесценные музыкальные инструменты из государственной коллекции. В тот же период в мастерских строящегося здания было налажено производство гранат и минометов для фронта. 12 мая 1945 года, через три дня после Победы, Новосибирский государственный театр оперы и балета открылся оперой Михаила Глинки "Иван Сусанин" в постановке Наума Фрида и декорациях Константина Юона. С самого начала театр имел хорошо укомплектованную труппу, мощные постановочные возможности, а также классический репертуар: оперы "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Фауст" Шарля Гуно, балет "Корсар" Адольфа Адана. Для детской аудитории были поставлены балеты "Доктор Айболит" Игоря Морозова и "Аленький цветочек" Фомы Гартмана. Профессиональный уровень коллектива определял выдающийся музыкант, народный артист СССР Исидор Зак. Он занимал пост главного дирижера до 1949 года, а затем в 1968-1986 годы.В театре впервые в СССР были поставлены оперы "Банк-бан" Ференца Эркеля (1954), "Ермак" Александра Касьянова (1957), "Ее падчерица" Леоша Яначека (1958), "Клоп" Эдуарда Лазарева (1963), "Севастополь" Владимира Рубина (1970); балеты - "Доктор Айболит" Игоря Морозова (1947), "Аленький цветочек" Климентия Корчмарева (1949), "Аладдин и волшебная лампа" Бориса Савельева (1956), "Маскарад" Льва Лапутина (1956). Среди знаковых постановок советского периода – оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки (1951), "Борис Годунов" (1948, 1962) и "Хованщина" (1952) Модеста Мусоргского, "Мазепа" (1949), "Орлеанская дева" (1974) и "Пиковая дама" (1969) Петра Чайковского; балеты "Лебединое озеро" Петра Чайковского (1955), "Золушка" (1964) и "Ромео и Джульетта" (1972) Сергея Прокофьева, "Пламя Парижа" Бориса Асафьева (1971), "Анна Каренина" Родиона Щедрина (1973) и другие.14 октября 1956 года открылся концертный зал театра, долгие годы он был единственным в Новосибирске. Его историческая сцена помнит игру великих мастеров советской исполнительской школы, среди которых – Давид Ойстрах и Леонид Коган, Святослав Рихтер, Николай Петров. Здесь прошли дебюты практически всех новосибирских музыкантов, позже ставших всемирно известными – Вадима Репина, Максима Венгерова, Антона Бараховского. В 1957 году состоялись первые зарубежные гастроли театра – в Китай. В 1959 году на новосибирской сцене появился балет Чжан Сяоху "Драгоценный фонарь лотоса", поставленный китайскими хореографами.5 ноября 1961 года здесь состоялась мировая премьера новаторской оперы Родиона Щедрина "Не только любовь".В 1963 году Новосибирский театр оперы и балета получил звание "академический".С 1975 до 1988 года главным режиссером театра был Ваагн Багратуни, он осуществил более 40 классических оперных постановок.1960-70-е годы для балетной труппы театра – период активного развития и завоевания широкой известности. Первые шаги в качестве балетмейстера здесь сделал Олег Виноградов, с артистами работали выдающиеся хореографы Петр Гусев, Василий Вайнонен, Юрий Григорович. В труппе появились яркие балетные звезды – танцовщики Никита Долгушин, Любовь Гершунова, Анатолий Бердышев.В 1990-е годы в международном культурном пространстве театр укрепил свои позиции. Коллектив активно гастролировал, осуществлял международные проекты – балет "Арго", оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта" и Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" (совместно с театрами и культурными заведениями Германии).В 1997-2000 годы на сцене театра проходил фестивальный марафон "Четыре века оперы. Запад-Сибирь-Восток". В XXI веке линия на реализацию международных проектов продолжилась.В 2002 году театр был одним из организаторов Международного фестиваля телевизионных программ о театре "Театр+ТВ".В 2003 году знаковым событием театральной жизни стала российская премьера оперы Альфреда Шнитке "Жизнь с идиотом". Спектакль готовила интернациональная команда. После российской премьеры в рамках "Года России в Германии" он гастролировал по немецким городам. Оперы "Тоска" и "Богема" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе были поставлены вместе с французским театром "Гранд-Опера" в Пусане (Корея).В 2004-2011 годы музыкальный уровень оперных и балетных постановок обеспечивал музыкальный руководитель театра Теодор Курентзис. На его базе в 2004 году он создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и хор The New Siberian Singers. Был дирижером-постановщиком опер "Аида" Джузеппе Верди (2004), "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта (2006), "Золушка" Сергея Прокофьева (2006), "Дон Карлос" Верди (2008), "Душа философа, или Орфей и Эвридика" Йозефа Гайдна (российская премьера, концертное исполнение, 2009) и многих других.В 2004-2005 годы в ходе реконструкции были воссозданы изначальные интерьеры театра 1945 года, зал и сцену оснастили современной аппаратурой. Площадка оркестровой ямы стала трансформером, установлены лифты для техперсонала сцены. В декабре 2005 года на церемонии открытия театра после реставрации выступил президент России Владимир Путин. В декабре 2008 года событием, имевшим мировой резонанс, стала постановка оперы Джузеппе Верди "Макбет". Первая в России копродукция с Парижской Оперой сделала Новосибирск центром международной оперной жизни.В 2015 году генеральным директором театра стал Владимир Кехман (с 2018 года был художественным руководителем). Под его началом была представлена новая концепция развития театра, выпущено 30 новых постановок, в первый же сезон проведен масштабный ремонт. В 2017 году полностью реконструирован концертный зал, названый в честь первого главного дирижера театра Исидора Зака.В 2021-2024 годы художественным руководителем театра был Дмитрий Юровский.Под его музыкальным руководством в театре состоялись премьеры опер "Волшебная флейта" Моцарта (2021), "Тоска" Джакомо Пуччини (2021), "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова (2022), "Укрощение строптивой" Виссариона Шебалина (2022), балетов "Рубины" Игоря Стравинского (2019), "Тема с вариациями" Петра Чайковского (2019) и пр. Юровский стал автором и ведущим тематических концертных программ и циклов на Малой сцене театра ("Симфонические поэмы", "Грандиозные оперные ансамбли", "Под музыку Вивальди" и др.). В октябре 2023 года театр впервые представил балетную премьеру – "Щелкунчика" Петра Чайковского под редакцией народного артиста СССР Юрия Григоровича. Эта хореографическая редакция в балетном мире считается эталонной.В настоящее время в репертуаре театра – балеты "Золушка" Сергея Прокофьева, "Тщетная предосторожность" Луи Жозефа Фердинанда Герольда, "Корсар" Адольфа Адана, "Анюта" Валерия Гаврилина, "Лебединое озеро" Петра Чаковского; оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Красная шапочка" Цезаря Кюи, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, концерты хоровой и классической музыки и пр. В числе премьер последних лет – оперы "Кащей Бессметный" Николая Римского-Корсакова (2020), "Алеко" Сергея Рахманинова (2023),"Певица" Йозефа Гайдна (2023), "Опричник" Петра Чайковского (2024), "Риголетто" Джузеппе Верди (2024), "Соловей" Игоря Стравинского (2025), "Иван Сусанин" в постановке Вячеслава Стародубцева (2025) и др.Главный режиссер театра – Вячеслав Стародубцев.Генеральный директор - Ара Карапетян.В 2020 году коллективу театра была объявлена благодарность президента России (2020).Театр является обладателем множества национальных театральных премий "Золотая Маска", дипломов Национального театрального фестиваля "Золотая Маска".Гран-при конкурса "Окно в Россию" как "Лучший театр российской провинции" (2000). Премия "Театр года" (1999), премия газеты "Музыкальное обозрение" (2000, 2003).Более 200 творческих работников театра удостоены почетных званий.

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