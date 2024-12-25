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Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России

Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России - РИА Новости, 25.12.2024

Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России

Новосибирский театр оперы и балета строили 25 лет и за это время несколько раз меняли проект здания. Сегодня это не только один из ведущих театров России, но и символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. По каким параметрам Новосибирский оперный превосходит другие театры России, и чем уникален купол сооружения?

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новосибирский театр оперы и балета

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

новосибирск

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