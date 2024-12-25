https://ria.ru/20241225/novosibirsk-1991285493.html
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России - РИА Новости, 25.12.2024
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России
Новосибирский театр оперы и балета строили 25 лет и за это время несколько раз меняли проект здания. Сегодня это не только один из ведущих театров России, но и символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. По каким параметрам Новосибирский оперный превосходит другие театры России, и чем уникален купол сооружения?
2024-12-25T16:34:00+03:00
2024-12-25T16:34:00+03:00
2024-12-25T16:40:00+03:00
обогнавшие время
новосибирский театр оперы и балета
архитектура
культура
общество
новосибирск
театр
опера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991284943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e798cdc7c343b7624f0922cb44ea9f90.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991284943_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5c2de4dc6c3637cac4446763306eaa79.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирский театр оперы и балета, архитектура, культура, общество, новосибирск, театр, опера, балет, инфографика
Обогнавшие время, Новосибирский театр оперы и балета, Архитектура, Культура, Общество, Новосибирск, Театр, Опера, Балет
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России
Новосибирский театр оперы и балета строили 25 лет и за это время несколько раз меняли проект здания. Сегодня это не только один из ведущих театров России, но и символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. По каким параметрам Новосибирский оперный превосходит другие театры России, и чем уникален купол сооружения?