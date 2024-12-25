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Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России - РИА Новости, 25.12.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
16:34 25.12.2024 (обновлено: 16:40 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/novosibirsk-1991285493.html
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России - РИА Новости, 25.12.2024
Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России
Новосибирский театр оперы и балета строили 25 лет и за это время несколько раз меняли проект здания. Сегодня это не только один из ведущих театров России, но и символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. По каким параметрам Новосибирский оперный превосходит другие театры России, и чем уникален купол сооружения?
2024-12-25T16:34:00+03:00
2024-12-25T16:40:00+03:00
обогнавшие время
новосибирский театр оперы и балета
архитектура
культура
общество
новосибирск
театр
опера
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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РИА Новости
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новосибирский театр оперы и балета, архитектура, культура, общество, новосибирск, театр, опера, балет, инфографика
Обогнавшие время, Новосибирский театр оперы и балета, Архитектура, Культура, Общество, Новосибирск, Театр, Опера, Балет

Новосибирский оперный. Крупнейший театр в России

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Новосибирский театр оперы и балета строили 25 лет и за это время несколько раз меняли проект здания. Сегодня это не только один из ведущих театров России, но и символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. По каким параметрам Новосибирский оперный превосходит другие театры России, и чем уникален купол сооружения?
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяНовосибирский театр оперы и балетаАрхитектураКультураОбществоНовосибирскТеатрОпераБалет
 
 
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