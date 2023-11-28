Москвичи раскупили первые ряды на балет "Щелкунчик" в Новосибирске
Москвичи раскупили первые ряды на балет "Щелкунчик" в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирский академический театр оперы и балета
Новосибирский академический театр оперы и балета. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 ноя - РИА Новости. Жители Москвы раскупили билеты в первых ряда на декабрьские показы балета "Щелкунчик" в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ), так как они стоят дешевле, чем в Большом театре вместе с перелетом, сообщила во вторник замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.
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"На классический балет мы знаем, что уже несколько первых рядов выкуплено Москвой. Это дешевле и быстрее слетать на премьеру "Щелкунчика" к нам, чем в Большом театре покупать билеты. То есть авиаперевозка, гостиница, плюс билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем просто попасть в Большой театр на какое-то рождественское представление", - сказала она.
В октябре Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) впервые представил балетную премьеру - "Щелкунчик" под редакцией народного артиста СССР Юрия Григоровича. Эта хореографическая редакция в балетном мире считается эталонной. Премьера на сцене Большого театра России состоялась в 1966 году, с тех пор балет поставлен хореографом в разных театрах России и мира.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику, продажи билетов на представления 29-31 декабря стартовали с 11 ноября в кассах, с 12 ноября купить билет предлагалось на сайте. У театра не раз образовывались большие очереди из желающих сначала получить браслет с номером для покупки билета, а позже - приобрести билет.