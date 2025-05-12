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Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025
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13:36 12.05.2025 (обновлено: 19:42 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/shoygu-2016476386.html
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:36:00+03:00
2025-05-12T19:42:00+03:00
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безопасность
сергей шойгу
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник."Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза.Сегодня исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ. На этот пост его назначил президент указом от 12 мая 2024 года.Шойгу курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, Владимира Путина в сфере международной безопасности.С его участием проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также Тегеран и Пхеньян. В итоге Москва заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.Осенью 2024-го Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" России прикрывает не только территорию страны, но и ее ближайших союзников.Помимо прочего, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, созданный указом президента в декабре прошлого года. В ведении НЭС — оценка уровня нацбезопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html
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россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, совет безопасности рф, владимир путин, си цзиньпин, китай
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с генералом армии Шойгу продлили на 5 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Эту информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Сегодня исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ. На этот пост его назначил президент указом от 12 мая 2024 года.
Шойгу курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, Владимира Путина в сфере международной безопасности.
С его участием проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также Тегеран и Пхеньян. В итоге Москва заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Осенью 2024-го Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" России прикрывает не только территорию страны, но и ее ближайших союзников.
Помимо прочего, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, созданный указом президента в декабре прошлого года. В ведении НЭС — оценка уровня нацбезопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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РоссияБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы РФСовет Безопасности РФВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитай
 
 
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