Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с генералом армии Шойгу продлили на 5 лет
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Сегодня исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ. На этот пост его назначил президент указом от 12 мая 2024 года.
Шойгу курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, Владимира Путина в сфере международной безопасности.
С его участием проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также Тегеран и Пхеньян. В итоге Москва заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.
Осенью 2024-го Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" России прикрывает не только территорию страны, но и ее ближайших союзников.
Помимо прочего, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, созданный указом президента в декабре прошлого года. В ведении НЭС — оценка уровня нацбезопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.