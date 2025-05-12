https://ria.ru/20250512/shoygu-2016476386.html

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:36:00+03:00

2025-05-12T13:36:00+03:00

2025-05-12T19:42:00+03:00

россия

безопасность

сергей шойгу

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совет безопасности рф

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлили до 2030 года, сообщил РИА Новости информированный источник."Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аппарата Совбеза.Сегодня исполняется ровно год работы Шойгу в должности секретаря СБ. На этот пост его назначил президент указом от 12 мая 2024 года.Шойгу курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, Владимира Путина в сфере международной безопасности.С его участием проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также Тегеран и Пхеньян. В итоге Москва заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.Осенью 2024-го Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину. Согласно актуализированному документу, "ядерный зонтик" России прикрывает не только территорию страны, но и ее ближайших союзников.Помимо прочего, Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, созданный указом президента в декабре прошлого года. В ведении НЭС — оценка уровня нацбезопасности, прогнозирование угроз и выработка предложений по их нейтрализации.

https://ria.ru/20250506/shojgu-2015174321.html

https://ria.ru/20250430/shojgu-2014482475.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015170679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, совет безопасности рф, владимир путин, си цзиньпин, китай