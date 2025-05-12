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Отчет по крушению самолета под Актау опубликуют после расследования - РИА Новости, 12.05.2025
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11:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/otchet--2016447901.html
Отчет по крушению самолета под Актау опубликуют после расследования
Отчет по крушению самолета под Актау опубликуют после расследования - РИА Новости, 12.05.2025
Отчет по крушению самолета под Актау опубликуют после расследования
Окончательный отчет о причинах крушения азербайджанского гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау будет опубликован после завершения... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:21:00+03:00
2025-05-12T11:21:00+03:00
в мире
актау
казахстан
азербайджан
джейхун байрамов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Окончательный отчет о причинах крушения азербайджанского гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау будет опубликован после завершения расследования, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстан. "На сегодняшний день комиссией продолжаются мероприятия по дальнейшему расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 Чикагской конвенции. После завершения расследования будет опубликован окончательный отчет", - сказали в транспортном ведомстве. В минтрансе добавили, что полевой этап расследования завершен, 4 февраля был опубликован предварительный отчет по факту крушения самолета. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау продолжаются. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/samolet-1997380585.html
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в мире, актау, казахстан, азербайджан, джейхун байрамов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, Джейхун Байрамов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Отчет по крушению самолета под Актау опубликуют после расследования

Отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют после расследования

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Окончательный отчет о причинах крушения азербайджанского гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау будет опубликован после завершения расследования, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстан.
"На сегодняшний день комиссией продолжаются мероприятия по дальнейшему расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 Чикагской конвенции. После завершения расследования будет опубликован окончательный отчет", - сказали в транспортном ведомстве.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Экипаж самолета, разбившегося в Актау, сообщал о дефиците кислорода
4 февраля, 19:18
В минтрансе добавили, что полевой этап расследования завершен, 4 февраля был опубликован предварительный отчет по факту крушения самолета.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау продолжаются.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
4 февраля, 18:58
 
В миреАктауКазахстанАзербайджанДжейхун БайрамовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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