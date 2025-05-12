https://ria.ru/20250512/iran-2016415849.html

МИД Ирана рассказал о преимуществах реализации соглашения с ЕАЭС

МИД Ирана рассказал о преимуществах реализации соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Ирана рассказал о преимуществах реализации соглашения с ЕАЭС

Реализация соглашения между Ираном и ЕАЭС о зоне свободной торговли увеличит объемы торгово-экономического взаимодействия Тегерана со странами союза, заявил РИА РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:20:00+03:00

2025-05-12T07:20:00+03:00

2025-05-12T07:20:00+03:00

экономика

иран

россия

тегеран (город)

алексей оверчук

евразийский экономический союз

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ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости, Марина Вялова. Реализация соглашения между Ираном и ЕАЭС о зоне свободной торговли увеличит объемы торгово-экономического взаимодействия Тегерана со странами союза, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) Ирана с ЕАЭС вступит в силу 15 мая. "Вступление в силу этого соглашения между Ираном и странами ЕАЭС приведет к значительному росту торгово-экономических обменов между Ираном и пятью странами (членами ЕАЭС - ред.), поэтому мы полны решимости использовать любую возможность, чтобы увеличить эффективность от использования потенциала, которым обладает каждая из этих стран", - сказал Багаи в преддверии вступления договора в силу и Дня Евразийского экономического союза. По его словам, ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) имеет особую ценность для Ирана, поскольку создает почву для расширения экономических и торговых связей Тегерана с членами объединения. Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Как отмечал Оверчук, соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли позволит российскому бизнесу экономить на пошлинах 300 миллионов долларов ежегодно, оно также откроет Ирану и РФ более чем 90% товарных линий, что даст хорошие возможности для роста торговли. День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор вступил в силу 1 января 2015 года.

https://ria.ru/20250228/iran-2002081986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, россия, тегеран (город), алексей оверчук, евразийский экономический союз