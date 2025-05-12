https://ria.ru/20250512/germaniya-2016417633.html

Еще одна победа над Германией: Трамп сломал Мерца

Еще одна победа над Германией: Трамп сломал Мерца - РИА Новости, 12.05.2025

Еще одна победа над Германией: Трамп сломал Мерца

Германцы в мае под мостом поймали Гитлера с хвостом, но потом отпустили. Говорят, ненастоящий, пока суд не постановил обратного. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:00:00+03:00

2025-05-12T08:00:00+03:00

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Германцы в мае под мостом поймали Гитлера с хвостом, но потом отпустили. Говорят, ненастоящий, пока суд не постановил обратного."Гитлер" — это партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Процесс ее запрета как "экстремистской силы" был внезапно приостановлен, хотя общественное мнение уже подготовили к ликвидации самой популярной партии страны. Немецкие политики и журналисты старательно пририсовывают к АдГ усики бесноватого фюрера, доказывая ужасающую мысль: если эту партию не разогнать сейчас, когда-нибудь она может прийти к власти парламентским путем, будто Гитлер, и сделать с Германией то же, что сделал Гитлер.При этом кандидатом на пост канцлера от АдГ на последних выборах была Алиса Вайдель. Она живет в Швейцарии, говорит по-китайски, находится в отношениях с женщиной из Шри-Ланки. То есть в качестве лидера правоэкстремистской партии недостоверна, как Гитлер с хвостом.Предыдущая крупная партия, запрещенная в ФРГ под предлогом экстремизма, была от Гитлера еще дальше. Это немецкие коммунисты из KPD во главе с Максом Рейманом — бывшим революционером, антинацистским подпольщиком и узником концлагеря, поднявшим там восстание перед подходом советской армии.К 1956 году Рейман перестал поддерживать мировую революцию, коллективизацию и диктатуру рабочего класса: программа немецких "красных" стала почти "розовой", социал-демократической, умеренной. Но германские коммунисты по-прежнему выступали за сотрудничество с СССР и против вступления в НАТО, поэтому и оказались вне закона.В этом KPD очень похожа на АдГ. Современные немецкие "экстремисты" выступают за возобновление торговли с Россией ради экономических интересов Германии, осуждают североатлантическую поддержку Украины, голосуют против новой милитаризации на заемные средства. Гитлер против милитаризации — это как пчелы против меда.В общем, корень проблем KPD и АдГ стоит искать, скорее, в области внешней политики, чем экстремизма, а дух германского нацизма в большей степени витает над партией "Зеленые". "Зеленые" тоже любят объединенную Европу, противостояние с Россией, эксперименты над обществом, экономику командного типа, бряцанье оружием, бандеровцев, животных и запрещать все, что не нравится. Электорат именно этой партии, согласно опросам, стал самым горячим и консолидированным сторонником ликвидации АдГ, — и накануне перехода "Зеленых" в оппозицию этот процесс был запущен юридически."Экстремисткой организацией" АдГ объявила контрразведка. Досье, на основании которого это было сделано, содержит более тысячи страниц и собиралось три года, то есть весь период работы правительства Олафа Шольца и Анналены Бербок. При этом досье засекречено: гражданам ФРГ не нужно знать, за что хотят ликвидировать партию, чья популярность по опросам значительно обходит и партию Шольца, и партию Бербок, а в последнее время на полкорпуса — еще и правящую ХДС нового канцлера Фридриха Мерца.Однако со сменой правительства как будто бы изменились и планы властей насчет АдГ. Изначально предполагалось, что теперь всех членов партии возьмут "под колпак" спецслужб: слежка, прослушка, отслеживание корреспонденции и интернет-трафика — все это в отношении "экстремистов" можно делать без ордера. Вести политическую деятельность в таких условиях трудно, но вряд ли придется: на самых бесхитростных партийцев быстро наскребут достаточно компромата, чтобы Конституционный суд окончательно запретил партию Вайдель как когда-то партию Реймана.Но потом контрразведка отказалась от определения АдГ как "экстремистской силы" и, соответственно, от чрезвычайных полномочий в области контроля над ней до тех пор, пока суд не изучит огромное досье и не вынесет определение сам. Этот процесс может затянуться, а разрешится, скорее всего, так, как нужно немецкой элите. Просто сейчас процесс ликвидации "Альтернативы" был запущен слишком некстати для нового канцлера: контрразведка скомпрометировала Мерца перед важным партнером — Вашингтоном.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что немецкие "бюрократы" хотят уничтожить АдГ и тем самым "восстанавливают берлинскую стену" (имеется в виду, что на территории бывшей ГДР партия более популярна, чем в Западной Германии). Он считает это отказом Европы от демократии и общих с Америкой ценностей, а президент Дональд Трамп давал понять, что согласен с оценкой Вэнса.Для нынешней администрации Соединенных Штатов "Альтернатива для Германии" это идеологический союзник по вопросам миграции и "консервативного разворота" в западном мире. А основания, по которым эту партию хотели запретить, Трамп и Ко. могли бы даже воспринять как личное оскорбление, если б пожелали подробно разобраться в вопросе.Высказывания членов АдГ, которые контрразведка расценила как экстремизм, сильно напоминают те, благодаря которым Трамп и Вэнс выиграли выборы. Об этом известно, так как кто-то слил тот самый засекреченный доклад в самый массовый таблоид Германии — Bild. Там АдГ не любят, но за счет скандалов живут, так что столь горячей информацией пренебречь не могли и кое-что опубликовали.В основном однопартийцам Вайдель и ей самой досталось от контрразведки за критику инокультурной иммиграции в Германию. Трамп по вопросу миграции высказывался в десятки раз жестче. Если рафинированная немецкая версия изоляционистской риторики — это недопустимый ультраправый экстремизм, то президент США, получается, хуже Гитлера.Второму (наряду с Вайдель) сопредседателю АдГ Тино Хрупалла предъявили также за то, что он назвал Мерца и Бербок "вассалами Америки". По сути Хрупалла прав, но, по иронии судьбы, именно из-за вассальных отношений с Америкой его партию пока что запрещать будут.Публично Мерц возражал Вэнсу: США, мол, придется принять, как в Германии обращаются с "правоэкстремистскими организациями". Но после того, как стал канцлером, система сразу сделала шаг назад, хотя раньше шла к запрету АдГ как к четко поставленной цели.Мерц боится, что сам окажется в положении Гитлера, ведущего войну на два фронта. Он готовился к противостоянию с Россией и кичился тем, что не боится Москвы: обещал поставлять Украине дальнобойные ракеты, разговаривать с Кремлем языком ультиматумов, перевооружать армию и окончательно отказаться от энергоресурсов из России. Это обойдется Германии дорого и грозит привести к ее деиндустриализации, а в случае одновременного конфликта с Вашингтоном и "тарифной драки" с Трампом обрушение примет лавинообразный характер.Сохранение АдГ как легальной политической силы — это вынужденная уступка Берлина и своего рода жертва, благодаря которой Мерц хочет задобрить Трампа перед переговорами по Украине и тарифам. Но нет ни одной предпосылки к тому, что ему как канцлеру удастся переломить ситуацию в экономике. Следовательно, популярность "Альтернативы" продолжит расти, а единственное, что немецкая элита способна этому противопоставить, — это арсенал холодной войны под соусом борьбы с экстремизмом.

https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html

https://ria.ru/20250510/adg--2016205762.html

https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html

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