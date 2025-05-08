https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html

Первая "сделка" Трампа приведет ко второй

Первая "сделка" Трампа приведет ко второй - РИА Новости, 08.05.2025

Первая "сделка" Трампа приведет ко второй

Вооруженные бородачи, похожие на хуситов, ставят на колени Железного человека, Бэтмена и Человека-паука (этих ни с кем не перепутаешь). Такими картинками в... РИА Новости, 08.05.2025

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аналитика

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Вооруженные бородачи, похожие на хуситов, ставят на колени Железного человека, Бэтмена и Человека-паука (этих ни с кем не перепутаешь). Такими картинками в Йемене, где тоже освоили искусственный интеллект, празднуют победу над Соединенными Штатами во внезапно законченной войне.У президента США Дональда Трампа другое видение ситуации. Он заявил о капитуляции хуситов, которые "больше не хотят воевать". "Я поверю им на слово, и мы собираемся прекратить бомбардировки... немедленно", — пообещал хозяин Белого дома.До того с борта главной ударной силы США в кампании против хуситов — авианосца "Гарри Трумэн" — свалился в Красное море истребитель F/A-18 Super Hornet. По крайней мере, так утверждает телеканал CNN. Если не ошибается, это уже второй за неделю истребитель, свалившийся с борта авианосца "Гарри Трумэн", как будто это авианосец "Джо Байден". Первый был безвозвратно потерян в конце апреля в ходе антихуситских маневров.У самих хуситов тоже не без потерь: заявлено об уничтожении главного аэропорта столичной Саны. Правда, эту цель выбили не американцы, а израильтяне, войну с которыми хуситы пообещали продолжить и по-прежнему атаковать суда Израиля в Красном море. Они и раньше стреляли преимущественно по израильским кораблям, а вот попадали по разным.Несмотря на это, американцы считают, что регион стал безопасен для судоходства, следовательно, США выполнили свою задачу, и после полутора месяцев стрельбы по хуситам могут уйти победителями. А хуситы остаются, но тоже чувствуют себя победителями.Кажется, у хуситов чувства развиты лучше. "Гарри Трумэна" они не потопили, но добились признания своей субъектности со стороны Вашингтона. Если США заключили с ними перемирие, они уже не просто террористы и мятежники, незаконно удерживающие власть в части Йемена, а сторона договора или, как любит говорить Трамп, "сделки"."Хуситами" их называют по фамилии лидирующего клана (действующий глава — Абдул-Малик аль-Хуси), но самоназвание — "Аллах Ансар", "помощники Аллаха". Идеологически представляют особую правовую школу внутри шиизма — зейдитов, которых некоторые исламские богословы считают сектой. Но, как ни считай, имамы-зейдиты правили Королевством Йемен порядка тысячи лет — до республиканской революции арабов-националистов в 1962 году, которые объединили Северный Йемен с бывшей британской колонией Южный Йемен.Теперь Йемен распался заново. Зейдиты восстали еще в 2004-м, обрели второе дыхание после "арабской весны", а к 2015 году заняли столицу, расположенную высоко в горах. Это их реванш за поражение 1962-го года, а "сделка" с Трампом — шаг к признанию своей восстановленной государственности, благо территориальная целостность других стран — от Дании до Украины — нынешнюю администрацию США не волнует.Причем тут, казалось бы, Израиль, но соревнование в умении ему насолить — это важная часть конкурентной борьбы между лидерами разных ветвей ислама. Помимо прочего, хуситы пытаются доказать, что они более эффективны как воины Аллаха на тропе войны с сионизмом, чем их враги саудиты и сунниты вообще.Трамп представляет себя как яростного союзника Израиля, в том числе ради Израиля он в эту драку влез, но полтора месяца и два утонувших истребителя спустя решил вылезти, хотя для Израиля война по-прежнему продолжается. По итогам этой гастроли хуситы понесли потери в инфраструктуре и в людях, но политически стали сильнее. А у Трампа в биографии теперь есть сделка с якобы капитулировавшей группировкой, у которой вторая из пяти частей официального лозунга гласит — "Смерть Америке".Дональд Трамп никогда не принимал военных капитуляций, поэтому может не знать, как они выглядят. Выглядят они не так, как в его случае с хуситами. Но "сделка" на то и "сделка" (по-нашему — "договорнячок"), что все ее стороны могут объявить себя победителями, будучи не в полной мере счастливыми. Так объяснял Госдепартамент, рассуждая о возможной "сделке" между Россией и Украиной.Велик соблазн трактовать случившее худшим для американцев и их правительства образом: из-за ухарства ввязались в заварушку, по глупости потеряли два истребителя, а потом отползли, бросив союзника и заключив договор с врагом. Сделали Америку снова великой.В картинке, где хусит пинает сандалиями американского Бэтмена, надуманная деталь — это только Бэтмен, но не Америка, не хусит и не сандалии.Однако не все так просто — и не все так плохо для Америки. По крайней мере, пока.Трамп человек импульсивный и любит прихвастнуть, но не мальчик, чтобы так опозориться накануне личной поездки по Ближнему Востоку. Можно что угодно думать о боевых возможностях американской группировки в Красном море, но ей бы хватило пороху еще на неделю-другую дуэли с "Аллах Ансар", чтобы президент США не выглядел лузером хотя бы перед встречей с лидерами арабов и евреев.Обстоятельства заключения сделки с хуситами говорят в пользу того, что она всего лишь пролог к другому, более значительному "договорнячку". Не с Россией и Украиной, а с Ираном — неофициальным опекуном, спонсором и союзником хуситов в войне против США, Израиля и Саудовской Аравии.Переговоры американцев с иранцами идут уже несколько недель, не привлекая особого внимания и не производя лишнего шума. Если в случае с Россией и Украиной Трамп сыплет обещаниями, анонсами и оценками, то за торг с Ираном переживает внутри себя.Однажды он все-таки не выдержал. Возможно, переговоры зашли в тупик и Трамп в сердцах написал в своей соцсети "Правда", что всем без исключения, кто купит хоть каплю иранской нефти, отныне запрещено вести бизнес с США. Но потом переговоры продолжились, а суперсанкции так и не материализовались в виде какого-либо документа. Президент вспылил, выказался и остыл, как настоящий блогер, а караван шел своим путем.Конечная цель каравана — договор, который предотвратит появление ядерного оружия у Ирана, но вернет его в мировую экономику. Такое соглашение уже существовало, и Трамп сам его уничтожил в начале своего первого президентского срока. Теперь концепция поменялась: нынешний Трамп желает заключить с Тегераном сделку, чтобы зачислить ее в свои достижения, — и ради этого даже готов претерпеть некоторый позор от мирного соглашения с хуситами.Внезапное изгнание в ООН бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца связывали с тем, что тот якобы случайно добавил редактора журнала The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались удары по хуситам. Теперь американские СМИ пишут, будто истинная причина — нацеленность Уолца на военное решение иранской ядерной проблемы, как того хочет правительство Израиля, а Трамп настроен на "договорнячок", чтобы "торговать, а не воевать". Иран, кажется, хочет того же.Считается, что элита Исламской республики по американскому вопросу расколота: консерваторы против "сделки", а прогрессисты считают, что в условиях санкций нельзя решить критичные проблемы экономики. Взвешивать все "против" и "придется" будет верховный руководитель Али Хаменеи, которого никак нельзя отнести к прогрессистам. А вот фигура нового президента Ирана — Масуда Пезешкиана — говорит в пользу того, что сделка все-таки состоится.Он больше всех других президентов Ирана похож на кота Леопольда и уже избежал трех войн, в которых Иран мог бы участвовать: за Газу, за Хезболлу и за Башара Асада. Если бы для Хаменеи такой подход был неприемлем, Пезешкиан не стал бы президентом.Очевидно, столь же жесткого невмешательства в дальнейшие действия Израиля предусматривает и сделка с Трампом. Вскоре премьер-министр Биньямин Нетаньяху возобновит операцию в секторе Газа, чтобы добить "Хамас", а в перспективе захочет добить и ливанскую "Хезболлу" — двух союзников Ирана, для которых, в отличие от хуситов, мирного соглашения не предусмотрено."Договорячки" — они такие, всегда горчат. А некоторым после них и вовсе жизни не будет.

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https://ria.ru/20250506/tramp-2015373194.html

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https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html

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аналитика