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Эрдоган надеется, что усилия по переговорам в Стамбуле не пропадут зря - РИА Новости, 12.05.2025
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19:56 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/erdogan-2016571544.html
Эрдоган надеется, что усилия по переговорам в Стамбуле не пропадут зря
Эрдоган надеется, что усилия по переговорам в Стамбуле не пропадут зря - РИА Новости, 12.05.2025
Эрдоган надеется, что усилия по переговорам в Стамбуле не пропадут зря
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по конфликту на Украине в Стамбуле "не будут потрачены зря". РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:56:00+03:00
2025-05-12T19:56:00+03:00
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по конфликту на Украине в Стамбуле "не будут потрачены зря". "Мы были очень близки к тому, чтобы найти решение российско-украинского кризиса в марте 2022 года, но наши усилия были сорваны вмешательством "баронов войны". Россия, Украина и Соединенные Штаты согласны в необходимости проведения переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет потрачена зря", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Верховная Рада Украины
Эрдоган надеется, что усилия по переговорам в Стамбуле не пропадут зря

Эрдоган надеется, что усилия по переговорам по Украине не будут потрачены зря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по конфликту на Украине в Стамбуле "не будут потрачены зря".
"Мы были очень близки к тому, чтобы найти решение российско-украинского кризиса в марте 2022 года, но наши усилия были сорваны вмешательством "баронов войны". Россия, Украина и Соединенные Штаты согласны в необходимости проведения переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет потрачена зря", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
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В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВерховная Рада Украины
 
 
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