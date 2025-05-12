https://ria.ru/20250512/aktau-2016447631.html

Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау

Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау - РИА Новости, 12.05.2025

Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау

Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау не подлежат разглашению, сообщили РИА Новости в Главной... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:19:00+03:00

2025-05-12T11:19:00+03:00

2025-05-12T11:19:00+03:00

в мире

казахстан

актау

азербайджан

джейхун байрамов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ae0fb74198ce8913ba11e6427c2146.jpg

АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау не подлежат разглашению, сообщили РИА Новости в Главной транспортной прокуратуре Казахстана. "В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сказали в надзорном ведомстве. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау продолжаются. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html

https://ria.ru/20250204/samolet-1997380585.html

казахстан

актау

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, актау, азербайджан, джейхун байрамов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)