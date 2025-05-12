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Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау - РИА Новости, 12.05.2025
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11:19 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/aktau-2016447631.html
Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау
Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау - РИА Новости, 12.05.2025
Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау
Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау не подлежат разглашению, сообщили РИА Новости в Главной... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:19:00+03:00
2025-05-12T11:19:00+03:00
в мире
казахстан
актау
азербайджан
джейхун байрамов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау не подлежат разглашению, сообщили РИА Новости в Главной транспортной прокуратуре Казахстана. "В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сказали в надзорном ведомстве. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау продолжаются. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
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в мире, казахстан, актау, азербайджан, джейхун байрамов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Актау, Азербайджан, Джейхун Байрамов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура Казахстана высказалась о расследовании крушения борта у Актау

Данные досудебного расследования крушения AZAL под Актау не разглашаются

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау не подлежат разглашению, сообщили РИА Новости в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.
"В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сказали в надзорном ведомстве.
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Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что контакты с российской стороной по вопросу крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау продолжаются.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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В миреКазахстанАктауАзербайджанДжейхун БайрамовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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