Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании крушения самолета у Актау - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 12.05.2025 (обновлено: 10:56 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/aktau-2016440103.html
Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании крушения самолета у Актау
Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании крушения самолета у Актау - РИА Новости, 12.05.2025
Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании крушения самолета у Актау
Следствие по крушению гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Аirlines близ города Актау ведется по статье нарушение правил безопасности, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:46:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
казахстан
актау
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ae0fb74198ce8913ba11e6427c2146.jpg
АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Следствие по крушению гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Аirlines близ города Актау ведется по статье нарушение правил безопасности, сообщили РИА Новости в Главной транспортной прокуратуре Казахстана."Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование №247704031000135 по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили агентству в ведомстве.Отмечается, что принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250302/kazahstan-2002536977.html
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
казахстан
актау
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_9c508b0ace29fff0acf1b68bb7631ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, актау, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку
Казахстан, Актау, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Баку
Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании крушения самолета у Актау

Крушение борта у Актау расследуется по статье о нарушении правил безопасности

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Крушение самолета в Актау. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 12 мая - РИА Новости. Следствие по крушению гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Аirlines близ города Актау ведется по статье нарушение правил безопасности, сообщили РИА Новости в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.
"Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование №247704031000135 по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили агентству в ведомстве.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау
2 марта, 08:55
Отмечается, что принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
23 февраля, 15:19
 
КазахстанАктауВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Баку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала