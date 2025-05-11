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В Раде заявили об отставке "крыши" Зеленского
В Раде заявили об отставке "крыши" Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
В Раде заявили об отставке "крыши" Зеленского
Владимир Зеленский лишился "крыши" в лице главы Ми-6 Ричарда Мура, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:29:00+03:00
2025-05-11T21:29:00+03:00
2025-05-11T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился "крыши" в лице главы Ми-6 Ричарда Мура, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского и (главы его офиса Андрея. — Прим. ред.) Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет", — считает политик.Ранее Дубинский заявлял со ссылкой на источники, что Мур якобы обещал главе киевского режима сорвать перемирие на Украине.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.На следующий день президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на это предложение.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он "будет ждать" президента России в Турции в четверг. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
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В Раде заявили об отставке "крыши" Зеленского
Дубинский: Зеленский лишился крыши после ухода Мура с поста директора Ми-6