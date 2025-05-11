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В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
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13:28 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016336008.html
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского
Слова Владимира Зеленского, заявившего в ультимативной форме о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением войск РФ, этим... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:28:00+03:00
2025-05-11T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского, заявившего в ультимативной форме о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением войск РФ, этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника. Ресурсы Украины истощены. Государственность Украины на грани распада", - написал Клишас.
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, андрей клишас, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского

Сенатор Клишас: ультиматум Зеленского полон страха перед продвижением ВС России

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского, заявившего в ультимативной форме о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением войск РФ, этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника. Ресурсы Украины истощены. Государственность Украины на грани распада", - написал Клишас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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