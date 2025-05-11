https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016336008.html

В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского

В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025

В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского

Слова Владимира Зеленского, заявившего в ультимативной форме о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением войск РФ, этим... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:28:00+03:00

2025-05-11T13:28:00+03:00

2025-05-11T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского, заявившего в ультимативной форме о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением войск РФ, этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника. Ресурсы Украины истощены. Государственность Украины на грани распада", - написал Клишас.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, андрей клишас, владимир путин, совет федерации рф