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Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.05.2025
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15:00 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016347765.html
Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.05.2025
Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:00:00+03:00
2025-05-11T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок, из-за чего он немного задержался и вошел в зал переговоров, когда главы государств уже заняли свои места. Переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись 8 мая в Кремле. На переговоры в расширенном формате с участием представителей делегаций лидеры двух стран пришли раньше, чем ряд участников встречи. "Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Президент раньше вошел, чем вся делегация, такое часто случается", - добавил помощник президента. Также задержался на начало переговоров министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что причина - в прошедших обсуждениях "ряда тем, переговоров, которые необходимы были как раз для узкого или широкого состава".
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок, из-за чего он немного задержался и вошел в зал переговоров, когда главы государств уже заняли свои места.
Переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись 8 мая в Кремле. На переговоры в расширенном формате с участием представителей делегаций лидеры двух стран пришли раньше, чем ряд участников встречи.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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"Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Президент раньше вошел, чем вся делегация, такое часто случается", - добавил помощник президента.
Также задержался на начало переговоров министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что причина - в прошедших обсуждениях "ряда тем, переговоров, которые необходимы были как раз для узкого или широкого состава".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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ПолитикаРоссияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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