Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок, из-за чего он немного задержался и вошел в зал переговоров, когда главы государств уже заняли свои места.
Переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись 8 мая в Кремле. На переговоры в расширенном формате с участием представителей делегаций лидеры двух стран пришли раньше, чем ряд участников встречи.
"Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Президент раньше вошел, чем вся делегация, такое часто случается", - добавил помощник президента.
Также задержался на начало переговоров министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что причина - в прошедших обсуждениях "ряда тем, переговоров, которые необходимы были как раз для узкого или широкого состава".
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