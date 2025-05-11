https://ria.ru/20250511/ushakov-2016347765.html

Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.05.2025

Ушаков объяснил, почему задержался перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:00:00+03:00

2025-05-11T15:00:00+03:00

2025-05-11T15:00:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что перед переговорами лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина ему поручили сделать телефонный звонок, из-за чего он немного задержался и вошел в зал переговоров, когда главы государств уже заняли свои места. Переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись 8 мая в Кремле. На переговоры в расширенном формате с участием представителей делегаций лидеры двух стран пришли раньше, чем ряд участников встречи. "Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Президент раньше вошел, чем вся делегация, такое часто случается", - добавил помощник президента. Также задержался на начало переговоров министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что причина - в прошедших обсуждениях "ряда тем, переговоров, которые необходимы были как раз для узкого или широкого состава".

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне