https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

Путин потряс мир

Путин потряс мир - РИА Новости, 11.05.2025

Путин потряс мир

Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:04:00+03:00

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2025-05-11T12:59:00+03:00

аналитика

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Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа Москвы на свою заплачку о 30-дневном перемирии. Ожидание затягивалось. Президент России держал паузу. Ночные редакторы европейских СМИ галлонами пили кофе. Репортеры и операторы, допущенные в Кремль, нервно перетаптывались, гомоня между собой.Между тем уже само время выступления президента России — полвторого ночи — было совершенно ясным сигналом. Путин обращался отнюдь не к европейским лидерам, сбившимся в коалицию желающих, он говорил с единственным вменяемым собеседником за столом переговоров — Дональдом Трампом.И вот в час сорок семь по Москве прозвучал настоящий ультиматум: либо Киев соглашается на мирные переговоры в Стамбуле без предварительных условий, либо выставляет себя противником мира и агрессором. Боевые действия будут продолжены.Момент был выбран очень точно — трехдневное перемирие, объявленное Россией на День Победы, только что закончилось, а на понедельник наше Минобороны предупредило о закрытии неба над ракетным полигоном Капустин Яр. Оттуда летают на врага наши новейшие изделия, в том числе и знаменитый "Орешник".Мнение европейских симпатизантов Зеленского тут никого не интересует. Они изрядно утомили своей наглостью и агрессией. Это с их подачи киевский режим расхрабрился так, что тысячи раз нарушал пасхальное перемирие, а на День Победы массово запускал дроны и засылал своих боевиков на наши границы. Больше такого не будет.Нехитрая ловушка, которую Стармер, Мерц, Дуда и Макрон со своим любимцем Зеленским расставили Путину, была не просто обнаружена. Ее сломали пинком ноги и выкинули на мороз.Задумка европейцев была в том, чтобы угрозами санкций продавить Москву на 30-дневное перемирие, а самим продолжать снабжать Киев оружием, помогать ему с мобилизацией и ротацией на фронте и под шумок засылать на Украину свои оккупационные силы. При этом ВСУ дали бы карт-бланш на любые злодейства, а каждая попытка Москвы защититься выдавалась бы за нарушение перемирия. Спасибо, нам такого не надо.Весь мир прекрасно видит, что так называемые мирные инициативы европейцев — это на деле опаснейшая эскалация, ведущая планету прямиком к глобальной войне. Остановить это безумие способны только прямые переговоры, предложенные президентом России. Пройдут они, как говорится, "в том же месте, в тот же час". Опять Стамбул, опять весна, все как три года назад.Тогда, напомним, участники переговоров пришли к соглашению по самым важным вопросам — армия Украины была ограничена до минимума, нейтральный внеблоковый статус страны подтвержден, угроза безопасности России снята. Но тут вмешался Борис Джонсон с его "давайте повоюем" и все пошло как пошло.Переговоры в Стамбуле не налагают ограничения на боевые действия сторон, что выгодно для армии России. В то же время, если они пойдут удачно, никто не мешает объявить на каком-то этапе прекращение огня — но без дискриминации России, без снабжения оружием Украины, с налаженным механизмом контроля, чтобы все было по-честному.Прямые переговоры — единственная возможность уберечь планету от всеобъемлющей ядерной войны. Дональд Трамп хорошо это понял и отреагировал на предложение Путина с восторгом."Потенциально великий день для России и Украины! — написал в своей соцсети президент США. — Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Наступает большая неделя!"Простим Трампу пристрастие к заглавным буквам, момент ведь и впрямь исторический. Помогая сторонам заключить прочный мир, президент США действительно войдет в историю как спаситель человечества.А президент России лишний раз подтвердил, что угрозами и агрессией от нас ничего не добьешься. Надо было видеть, с каким презрением говорил Путин о попытках угрожать нам и нашим друзьям, мировым лидерам в святой День Победы."Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? — Российский президент с трудом сдерживал свой гнев. — Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры <...> не по должности. Это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встает по стойке смирно и отдает честь <...> бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером?"Выступление Путина в ночь на 11 мая, несомненно, войдет во все учебники. Это была дипломатия высочайшей пробы, те несколько слов, которые в момент произнесения меняют весь ход мировой истории.И как же это было красиво! Не удержались от восторгов даже на Украине. "Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо, — рассыпался в комплиментах депутат Верховной рады. — Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил".Что, украинцы, завидуете нам? Правильно, завидуйте молча.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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аналитика, россия, москва, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада украины, борис джонсон, владимир путин