https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
Путин потряс мир
Путин потряс мир - РИА Новости, 11.05.2025
Путин потряс мир
Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:04:00+03:00
2025-05-11T12:04:00+03:00
2025-05-11T12:59:00+03:00
аналитика
россия
москва
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада украины
борис джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016327507_79:142:1210:778_1920x0_80_0_0_ddcae6e0d77a302d27467c2d08c17881.jpg
Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа Москвы на свою заплачку о 30-дневном перемирии. Ожидание затягивалось. Президент России держал паузу. Ночные редакторы европейских СМИ галлонами пили кофе. Репортеры и операторы, допущенные в Кремль, нервно перетаптывались, гомоня между собой.Между тем уже само время выступления президента России — полвторого ночи — было совершенно ясным сигналом. Путин обращался отнюдь не к европейским лидерам, сбившимся в коалицию желающих, он говорил с единственным вменяемым собеседником за столом переговоров — Дональдом Трампом.И вот в час сорок семь по Москве прозвучал настоящий ультиматум: либо Киев соглашается на мирные переговоры в Стамбуле без предварительных условий, либо выставляет себя противником мира и агрессором. Боевые действия будут продолжены.Момент был выбран очень точно — трехдневное перемирие, объявленное Россией на День Победы, только что закончилось, а на понедельник наше Минобороны предупредило о закрытии неба над ракетным полигоном Капустин Яр. Оттуда летают на врага наши новейшие изделия, в том числе и знаменитый "Орешник".Мнение европейских симпатизантов Зеленского тут никого не интересует. Они изрядно утомили своей наглостью и агрессией. Это с их подачи киевский режим расхрабрился так, что тысячи раз нарушал пасхальное перемирие, а на День Победы массово запускал дроны и засылал своих боевиков на наши границы. Больше такого не будет.Нехитрая ловушка, которую Стармер, Мерц, Дуда и Макрон со своим любимцем Зеленским расставили Путину, была не просто обнаружена. Ее сломали пинком ноги и выкинули на мороз.Задумка европейцев была в том, чтобы угрозами санкций продавить Москву на 30-дневное перемирие, а самим продолжать снабжать Киев оружием, помогать ему с мобилизацией и ротацией на фронте и под шумок засылать на Украину свои оккупационные силы. При этом ВСУ дали бы карт-бланш на любые злодейства, а каждая попытка Москвы защититься выдавалась бы за нарушение перемирия. Спасибо, нам такого не надо.Весь мир прекрасно видит, что так называемые мирные инициативы европейцев — это на деле опаснейшая эскалация, ведущая планету прямиком к глобальной войне. Остановить это безумие способны только прямые переговоры, предложенные президентом России. Пройдут они, как говорится, "в том же месте, в тот же час". Опять Стамбул, опять весна, все как три года назад.Тогда, напомним, участники переговоров пришли к соглашению по самым важным вопросам — армия Украины была ограничена до минимума, нейтральный внеблоковый статус страны подтвержден, угроза безопасности России снята. Но тут вмешался Борис Джонсон с его "давайте повоюем" и все пошло как пошло.Переговоры в Стамбуле не налагают ограничения на боевые действия сторон, что выгодно для армии России. В то же время, если они пойдут удачно, никто не мешает объявить на каком-то этапе прекращение огня — но без дискриминации России, без снабжения оружием Украины, с налаженным механизмом контроля, чтобы все было по-честному.Прямые переговоры — единственная возможность уберечь планету от всеобъемлющей ядерной войны. Дональд Трамп хорошо это понял и отреагировал на предложение Путина с восторгом."Потенциально великий день для России и Украины! — написал в своей соцсети президент США. — Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Наступает большая неделя!"Простим Трампу пристрастие к заглавным буквам, момент ведь и впрямь исторический. Помогая сторонам заключить прочный мир, президент США действительно войдет в историю как спаситель человечества.А президент России лишний раз подтвердил, что угрозами и агрессией от нас ничего не добьешься. Надо было видеть, с каким презрением говорил Путин о попытках угрожать нам и нашим друзьям, мировым лидерам в святой День Победы."Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? — Российский президент с трудом сдерживал свой гнев. — Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры <...> не по должности. Это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встает по стойке смирно и отдает честь <...> бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером?"Выступление Путина в ночь на 11 мая, несомненно, войдет во все учебники. Это была дипломатия высочайшей пробы, те несколько слов, которые в момент произнесения меняют весь ход мировой истории.И как же это было красиво! Не удержались от восторгов даже на Украине. "Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо, — рассыпался в комплиментах депутат Верховной рады. — Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил".Что, украинцы, завидуете нам? Правильно, завидуйте молча.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html
https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016295910.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016327507_59:0:1216:868_1920x0_80_0_0_e59c4c217432dbfe8d5ea1f3d0d1a354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, россия, москва, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада украины, борис джонсон, владимир путин
Аналитика, Россия, Москва, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Борис Джонсон, Владимир Путин
Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа Москвы на свою заплачку о 30-дневном перемирии. Ожидание затягивалось. Президент России держал паузу. Ночные редакторы европейских СМИ галлонами пили кофе. Репортеры и операторы, допущенные в Кремль, нервно перетаптывались, гомоня между собой.
Между тем уже само время выступления президента России
— полвторого ночи — было совершенно ясным сигналом. Путин обращался отнюдь не к европейским лидерам, сбившимся в коалицию желающих, он говорил с единственным вменяемым собеседником за столом переговоров — Дональдом Трампом
.
И вот в час сорок семь по Москве
прозвучал настоящий ультиматум: либо Киев
соглашается на мирные переговоры в Стамбуле
без предварительных условий, либо выставляет себя противником мира и агрессором. Боевые действия будут продолжены.
Момент был выбран очень точно — трехдневное перемирие, объявленное Россией на День Победы, только что закончилось, а на понедельник наше Минобороны предупредило о закрытии неба над ракетным полигоном Капустин Яр. Оттуда летают на врага наши новейшие изделия, в том числе и знаменитый "Орешник".
Мнение европейских симпатизантов Зеленского тут никого не интересует. Они изрядно утомили своей наглостью и агрессией. Это с их подачи киевский режим расхрабрился так, что тысячи раз нарушал пасхальное перемирие, а на День Победы массово запускал дроны и засылал своих боевиков на наши границы. Больше такого не будет.
Нехитрая ловушка, которую Стармер, Мерц, Дуда и Макрон со своим любимцем Зеленским расставили Путину, была не просто обнаружена. Ее сломали пинком ноги и выкинули на мороз.
Задумка европейцев была в том, чтобы угрозами санкций продавить Москву на 30-дневное перемирие, а самим продолжать снабжать Киев оружием, помогать ему с мобилизацией и ротацией на фронте и под шумок засылать на Украину
свои оккупационные силы. При этом ВСУ
дали бы карт-бланш на любые злодейства, а каждая попытка Москвы защититься выдавалась бы за нарушение перемирия. Спасибо, нам такого не надо.
Весь мир прекрасно видит, что так называемые мирные инициативы европейцев — это на деле опаснейшая эскалация, ведущая планету прямиком к глобальной войне. Остановить это безумие способны только прямые переговоры, предложенные президентом России. Пройдут они, как говорится, "в том же месте, в тот же час". Опять Стамбул, опять весна, все как три года назад.
Тогда, напомним, участники переговоров пришли к соглашению по самым важным вопросам — армия Украины была ограничена до минимума, нейтральный внеблоковый статус страны подтвержден, угроза безопасности России снята. Но тут вмешался Борис Джонсон
с его "давайте повоюем" и все пошло как пошло.
Переговоры в Стамбуле не налагают ограничения на боевые действия сторон, что выгодно для армии России. В то же время, если они пойдут удачно, никто не мешает объявить на каком-то этапе прекращение огня — но без дискриминации России, без снабжения оружием Украины, с налаженным механизмом контроля, чтобы все было по-честному.
Прямые переговоры — единственная возможность уберечь планету от всеобъемлющей ядерной войны. Дональд Трамп хорошо это понял и отреагировал на предложение Путина с восторгом.
"Потенциально великий день для России и Украины! — написал
в своей соцсети президент США
. — Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Наступает большая неделя!"
Простим Трампу пристрастие к заглавным буквам, момент ведь и впрямь исторический. Помогая сторонам заключить прочный мир, президент США действительно войдет в историю как спаситель человечества.
А президент России лишний раз подтвердил, что угрозами и агрессией от нас ничего не добьешься. Надо было видеть, с каким презрением говорил Путин о попытках угрожать нам и нашим друзьям, мировым лидерам в святой День Победы.
"Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией
? — Российский президент с трудом сдерживал свой гнев. — Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, это лидеры <...> не по должности. Это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встает по стойке смирно и отдает честь <...> бывшим солдатам СС и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером?"
Выступление Путина в ночь на 11 мая, несомненно, войдет во все учебники. Это была дипломатия высочайшей пробы, те несколько слов, которые в момент произнесения меняют весь ход мировой истории.
И как же это было красиво! Не удержались от восторгов даже на Украине. "Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо, — рассыпался в комплиментах депутат Верховной рады
. — Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил".
Что, украинцы, завидуете нам? Правильно, завидуйте молча.