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Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:40 11.05.2025 (обновлено: 17:54 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной может прочить великий день для Москвы и Киева, написал глава Белого дома Дональд... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:40:00+03:00
2025-05-11T17:54:00+03:00
россия
стамбул
украина
в мире
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной может прочить великий день для Москвы и Киева, написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!" — отметил американский лидер.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Российский лидер добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html
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Россия, Стамбул, Украина, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, Киев
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Трамп: после предложения Путина Россию и Украину ждет большая неделя

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной может прочить великий день для Москвы и Киева, написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!" — отметил американский лидер.
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Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Российский лидер добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
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