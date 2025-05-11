https://ria.ru/20250511/ukraina-2016319883.html

Турецкий эксперт назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Турецкий эксперт назвал условие для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Турецкий эксперт назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Путь к миру может открыться на возможных российско-украинских переговорах в Стамбуле, если Владимир Зеленский будет принимать решения самостоятельно, а не по... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:24:00+03:00

2025-05-11T11:24:00+03:00

2025-05-11T11:24:00+03:00

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Путь к миру может открыться на возможных российско-украинских переговорах в Стамбуле, если Владимир Зеленский будет принимать решения самостоятельно, а не по указке западных лидеров, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле отметил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами. По словам Сезера, предложение Путина является "позитивным" развитием событий. "Но, как нам известно, Зеленский находится под влиянием Запада, действует согласно директивам европейских лидеров, не принимая решения самостоятельно. Пока не ясно, как Зеленский ответит на предложение Путина", - сказал РИА Новости Сезер. "Путь к миру может вновь открыться, как в 2022 году на переговорах в Стамбуле, если Зеленский примет решение самостоятельно", - подчеркнул эксперт. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, айдын сезер, верховная рада украины