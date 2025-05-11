https://ria.ru/20250511/ukraina-2016290203.html
Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией
Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией
Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T04:00:00+03:00
2025-05-11T04:00:00+03:00
2025-05-11T04:00:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год. По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями. "Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни. По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной. "Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html
https://ria.ru/20250511/diplomatiya-2016288878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, боливия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Украина, Боливия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией
Уанакуни: мировое сообщество должно постараться усадить Киев за стол переговоров
МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
возможность провести в Стамбуле
переговоры с Украиной
. Путин также предложил Киеву
, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии
с 2017 по 2018 год.
По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями.
"Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни.
По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной.
"Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.