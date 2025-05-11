https://ria.ru/20250511/ukraina-2016290203.html

Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией

Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией - РИА Новости, 11.05.2025

Экс-глава МИД Боливии призвал убедить Украину пойти на переговоры с Россией

Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T04:00:00+03:00

2025-05-11T04:00:00+03:00

2025-05-11T04:00:00+03:00

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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год. По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями. "Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни. По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной. "Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html

https://ria.ru/20250511/diplomatiya-2016288878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, боливия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган