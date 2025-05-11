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В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/senatorklishas-2016310269.html
В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной
В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной
Предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом направлены на достижение долгосрочного мира не только на Украине, но и на... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:15:00+03:00
2025-05-11T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
андрей клишас
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом направлены на достижение долгосрочного мира не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Предложения президента России направлены на достижение долгосрочного мира, не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году - они были прерваны Киевом по указанию Британии и прочих русофобов, с тех пор ситуация для Киева катастрофически ухудшилась. "Украина стоит на грани потери остатков суверенитета, да и государственности в целом. Киевский "ультиматум друзей" Владимира Зеленского вызван указанными причинами. Ультиматум Россия ожидаемо принимать в расчет отказалась", - добавил Клишас. По его мнению, переговоры без предварительных условий, которые должны пройти с учётом реалий 2025 года на линии фронта, с учётом положений обновлённой Конституции России о включении в состав страны новых регионов - "единственный шанс на достижение мира". "Вектор движения к миру задан президентом России. Киеву, европейцам да и Вашингтону нужно встраиваться в сложившийся тренд, уверен, другого выхода у них нет", - заключил политик.
https://ria.ru/20250511/klishas-2016288364.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, андрей клишас, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Андрей Клишас, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ
В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной

Сенатор Клишас: идея РФ о переговорах c Киевом направлена на достижение мира

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом направлены на достижение долгосрочного мира не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
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"Предложения президента России направлены на достижение долгосрочного мира, не только на Украине, но и на разрешение напряжённости в Европе", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году - они были прерваны Киевом по указанию Британии и прочих русофобов, с тех пор ситуация для Киева катастрофически ухудшилась. "Украина стоит на грани потери остатков суверенитета, да и государственности в целом. Киевский "ультиматум друзей" Владимира Зеленского вызван указанными причинами. Ультиматум Россия ожидаемо принимать в расчет отказалась", - добавил Клишас.
По его мнению, переговоры без предварительных условий, которые должны пройти с учётом реалий 2025 года на линии фронта, с учётом положений обновлённой Конституции России о включении в состав страны новых регионов - "единственный шанс на достижение мира".
"Вектор движения к миру задан президентом России. Киеву, европейцам да и Вашингтону нужно встраиваться в сложившийся тренд, уверен, другого выхода у них нет", - заключил политик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинАндрей КлишасРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Федерации РФ
 
 
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