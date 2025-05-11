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Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару - РИА Новости, 11.05.2025
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02:56 11.05.2025 (обновлено: 03:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару - РИА Новости, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
Киев либо сядет за стол переговоров с Москвой, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества, заявил РИА Новости турецкий историк и... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:56:00+03:00
2025-05-11T03:21:00+03:00
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Киев либо сядет за стол переговоров с Москвой, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле."Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк."Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине и будет ждать конкретных действий.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, отметив, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение об устойчивом мире на Украине может быть найдено только через переговоры.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016286634.html
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в мире, россия, стамбул, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, юрий ушаков
В мире, Россия, Стамбул, Киев, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Юрий Ушаков
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару

Перинчек: Киев либо пойдет на переговоры с Москвой, либо рискует потерять Анкару

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Киев либо сядет за стол переговоров с Москвой, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.
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"Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине и будет ждать конкретных действий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, отметив, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение об устойчивом мире на Украине может быть найдено только через переговоры.
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