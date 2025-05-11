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Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 11.05.2025 (обновлено: 15:10 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/razgovor-2016338753.html
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:53:00+03:00
2025-05-11T15:10:00+03:00
турция
россия
украина
специальная военная операция на украине
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА Новости в администрации главы республики. "Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году. — Прим. ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", — указали в ведомстве.Там отметили, что, по мнению Эрдогана, сейчас открылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для диалога.В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Турции.Основные подробностиПредложение Путина о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие. Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан, в мире, дмитрий песков, стамбул
Турция, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан, В мире, Дмитрий Песков, Стамбул
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Эрдоган заявил Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году. — Прим. ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", — указали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Там отметили, что, по мнению Эрдогана, сейчас открылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для диалога.
В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Турции.
Основные подробности
  • Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, выразив готовность предоставить стамбульскую площадку;
  • Анкара окажет все возможное содействие в организации и проведении этих переговоров;
  • главы двух стран также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетике;
  • президент России поделился с турецким лидером впечатлениями по итогам торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов.
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МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Вчера, 12:15

Предложение Путина о прямых переговорах

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
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Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан ФиданВ миреДмитрий ПесковСтамбул
 
 
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