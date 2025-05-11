https://ria.ru/20250511/razgovor-2016338753.html

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:53:00+03:00

2025-05-11T13:53:00+03:00

2025-05-11T15:10:00+03:00

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СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА Новости в администрации главы республики. "Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году. — Прим. ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", — указали в ведомстве.Там отметили, что, по мнению Эрдогана, сейчас открылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для диалога.В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Турции.Основные подробностиПредложение Путина о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие. Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан, в мире, дмитрий песков, стамбул