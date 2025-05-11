Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Эрдоган заявил Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году. — Прим. ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", — указали в ведомстве.
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Там отметили, что, по мнению Эрдогана, сейчас открылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для диалога.
В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Турции.
Основные подробности
- Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, выразив готовность предоставить стамбульскую площадку;
- Анкара окажет все возможное содействие в организации и проведении этих переговоров;
- главы двух стран также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетике;
- президент России поделился с турецким лидером впечатлениями по итогам торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов.
Предложение Путина о прямых переговорах
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.