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Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
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01:59 11.05.2025 (обновлено: 04:00 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016269972.html
Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву провести прямые переговоры уже на следующей неделе. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:59:00+03:00
2025-05-11T04:00:00+03:00
в мире
владимир путин
россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву провести прямые переговоры уже на следующей неделе.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Настроены на диалог&quot;Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны&quot;.&quot;Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?&quot;.О перемирии"Повторю еще раз, мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной".&quot;Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения. — Прим. ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери&quot;.О юбилее Победы&quot;Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки&quot;.Об отношениях с Европой&quot;Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны. — Прим. ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе — опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы&quot;.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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Выступление Путина перед прессой
Выступление Путина перед прессой
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в мире, владимир путин, россия, украина, стамбул
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине
Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Путин предложил провести прямые переговоры РФ с Украиной в Стамбуле 15 мая

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву провести прямые переговоры уже на следующей неделе.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Настроены на диалог

  • Путин предложил Украине, несмотря ни на что, начать прямые переговоры;
«

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Завтра он переговорит с Эрдоганом, обсудит поиск пути к миру с Украиной;
  • Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии;
«

"Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
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О перемирии

  • Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал;
«
"Повторю еще раз, мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Украина вообще не откликнулась на инициативу России, а сразу после начала перемирия нанесла удары по ее объектам;
  • За три дня объявленного прекращения огня Киев предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили;
  • Коллеги на Западе искренне ищут пути урегулирования ситуации. Россия передала им, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на дни празднования юбилея Победы;
«

"Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения. — Прим. ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • При этом Украина 130 раз нарушала 30-дневный мораторий с 18 марта по 17 апреля на удары по энергообъектам и почти пять тысяч раз — пасхальное перемирие.
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О юбилее Победы

  • Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом;
  • Москва благодарит зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в российской столице;
  • Общая память и уважение к истории объединяет Россию со странами-единомышленницами;
  • Переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными;
  • Россия признательна 13 государствам, направившим парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве;
«

"Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россию и Китай объединяет общая цель
Вчера, 08:00

Об отношениях с Европой

  • Несмотря на угрозы и шантаж, на юбилей Победы приехали некоторые европейские лидеры, Москва ценит их мужество;
  • Москва понимает, с каким давлением они столкнулись из-за этого решения, и ценит их решимость;
  • У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды восстановятся;
«

"Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны. — Прим. ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе — опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСтамбул
 
 
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