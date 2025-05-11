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Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву провести прямые переговоры уже на следующей неделе. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:59:00+03:00

2025-05-11T01:59:00+03:00

2025-05-11T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву провести прямые переговоры уже на следующей неделе.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Настроены на диалог"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны"."Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?".О перемирии"Повторю еще раз, мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной"."Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения. — Прим. ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери".О юбилее Победы"Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки".Об отношениях с Европой"Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны. — Прим. ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе — опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы".

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