Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Путин предложил провести прямые переговоры РФ с Украиной в Стамбуле 15 мая
Настроены на диалог
- Путин предложил Украине, несмотря ни на что, начать прямые переговоры;
"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны".
- Завтра он переговорит с Эрдоганом, обсудит поиск пути к миру с Украиной;
- Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии;
"Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?".
О перемирии
- Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал;
- Украина вообще не откликнулась на инициативу России, а сразу после начала перемирия нанесла удары по ее объектам;
- За три дня объявленного прекращения огня Киев предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили;
- Коллеги на Западе искренне ищут пути урегулирования ситуации. Россия передала им, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на дни празднования юбилея Победы;
"Наши военные специалисты считают, что они (атаки и попытки вторжения. — Прим. ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери".
- При этом Украина 130 раз нарушала 30-дневный мораторий с 18 марта по 17 апреля на удары по энергообъектам и почти пять тысяч раз — пасхальное перемирие.
О юбилее Победы
- Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом;
- Москва благодарит зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в российской столице;
- Общая память и уважение к истории объединяет Россию со странами-единомышленницами;
- Переговоры на полях юбилея Победы были насыщенными и содержательными;
- Россия признательна 13 государствам, направившим парадные расчеты для участия в параде Победы в Москве;
"Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки".
Об отношениях с Европой
- Несмотря на угрозы и шантаж, на юбилей Победы приехали некоторые европейские лидеры, Москва ценит их мужество;
- Москва понимает, с каким давлением они столкнулись из-за этого решения, и ценит их решимость;
- У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды восстановятся;
"Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны. — Прим. ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе — опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы".