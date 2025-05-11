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В Японии отметили дипломатическую мощь Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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14:14 11.05.2025 (обновлено: 15:32 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016341376.html
В Японии отметили дипломатическую мощь Путина
В Японии отметили дипломатическую мощь Путина - РИА Новости, 11.05.2025
В Японии отметили дипломатическую мощь Путина
Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом и отсутствие реакции на требование о 30-дневном прекращении огня свидетельствуют о его... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:14:00+03:00
2025-05-11T15:32:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
мунэо судзуки
парламент японии
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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом и отсутствие реакции на требование о 30-дневном прекращении огня свидетельствуют о его дипломатической мощи, написал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в своем блоге."Президент Путин объявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом для обсуждения своего предложения о возобновлении переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Десятого мая лидеры Великобритании, Германии, Франции и Польши совместно с Украиной в Киеве потребовали 30-дневного прекращения огня без предварительных условий, но президент Путин на это не отреагировал и призвал к прямым переговорам с Украиной. Это подчеркивает дипломатическую мощь президента Путина", — говорится в релизе.Депутат отметил, что Владимир Путин планировал подписать Стамбульское соглашение, но занимавший тогда пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и помешал заключить договор с Украиной."Когда наблюдаешь такую последовательность событий, остается только надеяться, что решение будет вновь найдено от самых его истоков. Мяч на стороне Украины. Искренне хочется верить, что для скорейшего прекращения огня они должны принять и примут мудрые и правильные решения", — добавил Судзуки.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мунэо судзуки, парламент японии
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Мунэо Судзуки, Парламент Японии
В Японии отметили дипломатическую мощь Путина

Депутат Судзуки: предложение Путина Киеву говорит о его дипломатической мощи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом и отсутствие реакции на требование о 30-дневном прекращении огня свидетельствуют о его дипломатической мощи, написал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в своем блоге.
"Президент Путин объявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом для обсуждения своего предложения о возобновлении переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Десятого мая лидеры Великобритании, Германии, Франции и Польши совместно с Украиной в Киеве потребовали 30-дневного прекращения огня без предварительных условий, но президент Путин на это не отреагировал и призвал к прямым переговорам с Украиной. Это подчеркивает дипломатическую мощь президента Путина", — говорится в релизе.
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Депутат отметил, что Владимир Путин планировал подписать Стамбульское соглашение, но занимавший тогда пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и помешал заключить договор с Украиной.
"Когда наблюдаешь такую последовательность событий, остается только надеяться, что решение будет вновь найдено от самых его истоков. Мяч на стороне Украины. Искренне хочется верить, что для скорейшего прекращения огня они должны принять и примут мудрые и правильные решения", добавил Судзуки.
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Предложение о прямых переговорах

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
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В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
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