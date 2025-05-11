Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ
Заявления Путина о переговорах по Украине стали главной темой турецких СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений Путина, новость доступна на главной странице сайта. Канал обращает особое внимание на слова российского лидера о том, что "решение за Киевом и кураторами киевского режима".
На своем сайте телеканал Habertürk опубликовал сообщение: "Призыв Владимира Путина к Украине: (встреча - ред.) в Стамбуле 15 мая".
Телеканал AHaber на главной странице опубликовал новость с заголовком "Турция - центр примирения, переговоры пройдут тут", снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Канал обращает внимание на что, что Путин в своей речи похвалил турецкую сторону, приложившую много усилий в этом направлении.
Газета Hürriyet также подчеркивает роль Турции и слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.