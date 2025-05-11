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Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 11.05.2025 (обновлено: 09:06 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016304115.html
Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ
Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ
Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:02:00+03:00
2025-05-11T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
стамбул
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
давид арахамия
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Путин в ночь на воскресенье заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений Путина, новость доступна на главной странице сайта. Канал обращает особое внимание на слова российского лидера о том, что "решение за Киевом и кураторами киевского режима". Телеканал NTV опубликовал заявления президента России и последовавшие за ним комментарии, выделив слова Путина о надежде на то, что Киев согласится на переговоры. На своем сайте телеканал Habertürk опубликовал сообщение: "Призыв Владимира Путина к Украине: (встреча - ред.) в Стамбуле 15 мая". Телеканал AHaber на главной странице опубликовал новость с заголовком "Турция - центр примирения, переговоры пройдут тут", снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Канал обращает внимание на что, что Путин в своей речи похвалил турецкую сторону, приложившую много усилий в этом направлении. Газета Hürriyet также подчеркивает роль Турции и слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
https://ria.ru/20250511/smi-2016293410.html
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киев
стамбул
украина
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в мире, киев, стамбул, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, давид арахамия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ

Заявления Путина о переговорах по Украине стали главной темой турецких СМИ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в ночь на воскресенье заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений Путина, новость доступна на главной странице сайта. Канал обращает особое внимание на слова российского лидера о том, что "решение за Киевом и кураторами киевского режима".
Телеканал NTV опубликовал заявления президента России и последовавшие за ним комментарии, выделив слова Путина о надежде на то, что Киев согласится на переговоры.
На своем сайте телеканал Habertürk опубликовал сообщение: "Призыв Владимира Путина к Украине: (встреча - ред.) в Стамбуле 15 мая".
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
Вчера, 02:56
Телеканал AHaber на главной странице опубликовал новость с заголовком "Турция - центр примирения, переговоры пройдут тут", снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Канал обращает внимание на что, что Путин в своей речи похвалил турецкую сторону, приложившую много усилий в этом направлении.
Газета Hürriyet также подчеркивает роль Турции и слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле
Вчера, 05:30
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вчера, 02:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСтамбулУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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