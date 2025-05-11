https://ria.ru/20250511/putin-2016304115.html

Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ

Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ - РИА Новости, 11.05.2025

Заявления Путина стали главной темой турецких СМИ

Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:02:00+03:00

2025-05-11T09:02:00+03:00

2025-05-11T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

стамбул

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

давид арахамия

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса стали главной темой во многих турецких СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Путин в ночь на воскресенье заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений Путина, новость доступна на главной странице сайта. Канал обращает особое внимание на слова российского лидера о том, что "решение за Киевом и кураторами киевского режима". Телеканал NTV опубликовал заявления президента России и последовавшие за ним комментарии, выделив слова Путина о надежде на то, что Киев согласится на переговоры. На своем сайте телеканал Habertürk опубликовал сообщение: "Призыв Владимира Путина к Украине: (встреча - ред.) в Стамбуле 15 мая". Телеканал AHaber на главной странице опубликовал новость с заголовком "Турция - центр примирения, переговоры пройдут тут", снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Канал обращает внимание на что, что Путин в своей речи похвалил турецкую сторону, приложившую много усилий в этом направлении. Газета Hürriyet также подчеркивает роль Турции и слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

https://ria.ru/20250511/smi-2016293410.html

https://ria.ru/20250511/turtsija-2016288047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, стамбул, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, давид арахамия, верховная рада украины