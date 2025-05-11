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Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 11.05.2025 (обновлено: 11:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:47:00+03:00
2025-05-11T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
стамбул
россия
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментарий показали в эфире Первого канала."Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", — сказал представитель Кремля.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Российский лидер добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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украина, стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Песков: слова Путина о переговорах подтверждают намерение найти мирное решение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментарий показали в эфире Первого канала.
"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", — сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 07:40
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Российский лидер добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСтамбулРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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