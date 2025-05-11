https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html

Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:47:00+03:00

2025-05-11T10:47:00+03:00

2025-05-11T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментарий показали в эфире Первого канала."Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", — сказал представитель Кремля.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Российский лидер добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ

https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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украина, стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире