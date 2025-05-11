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Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом - РИА Новости, 11.05.2025
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16:46 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ekspert-2016360118.html
Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом
Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом
Инициатива российской стороны по переговорам без предварительных условий является позитивным шагом, она демонстрирует готовность Москвы вести переговоры с... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:46:00+03:00
2025-05-11T16:46:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
владимир путин
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Инициатива российской стороны по переговорам без предварительных условий является позитивным шагом, она демонстрирует готовность Москвы вести переговоры с Украиной без вовлечения большего количества третьих стран, поделился своим мнением с РИА Новости эксперт института финансовых исследований при Китайском университете Жэньминь Чжоу Жун. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Предложение Путина отражает тот факт, что Россия не зациклена на продолжении специальной военной операции и готова вести переговоры с Украиной по ряду нерешенных вопросов, не желая при этом вовлечения в конфликт большого количества третьих стран", - сказал Чжоу Жун. Он отметил, что "инициатива российской стороны по переговорам без предварительных условий является позитивным шагом". "Если Украина отвергнет (предложение - ред.), это покажет, что между миром и войной она выбрала последнее. Это также будет означать, что она утратила свои позиции в международном сообществе", - сказал он. При этом, по словам эксперта, позиция Зеленского на данный момент "не столь однозначна". "Сейчас Украина дипломатически слаба и может лишь следовать за США и их союзниками по НАТО. Если Украина займет твердую позицию, это будет означать, что ее ответ и настрой одобрены стоящими за ней крупными державами", - добавил он. Чжоу Жун подчеркнул, что без поддержки Вашингтона и НАТО Украина не осмелится решиться на переговоры с российскими представителями о восстановлении мира, Киев будет прислушиваться к своим сторонникам, в особенности к США, Франции, Великобритании и Германии. "Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что четкого ответа от Украины на российское предложение придется еще подождать", - сказал эксперт. Он добавил, что на текущий момент содержание переговоров не является первостепенным вопросом. По его мнению, даже если стороны начнут переговоры, вероятно, потребуется провести несколько раундов, прежде чем начнут затрагиваться вопросы по существу. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита заявил, что Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Ван И добавил, что Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.
https://ria.ru/20250511/erdogan--2016350215.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир путин, ван и (политик), си цзиньпин, нато
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Ван И (политик), Си Цзиньпин, НАТО
Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом

Чжоу Жун: инициатива России по переговорам с Киевом является позитивным шагом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Инициатива российской стороны по переговорам без предварительных условий является позитивным шагом, она демонстрирует готовность Москвы вести переговоры с Украиной без вовлечения большего количества третьих стран, поделился своим мнением с РИА Новости эксперт института финансовых исследований при Китайском университете Жэньминь Чжоу Жун.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"Предложение Путина отражает тот факт, что Россия не зациклена на продолжении специальной военной операции и готова вести переговоры с Украиной по ряду нерешенных вопросов, не желая при этом вовлечения в конфликт большого количества третьих стран", - сказал Чжоу Жун.
Он отметил, что "инициатива российской стороны по переговорам без предварительных условий является позитивным шагом".
"Если Украина отвергнет (предложение - ред.), это покажет, что между миром и войной она выбрала последнее. Это также будет означать, что она утратила свои позиции в международном сообществе", - сказал он.
При этом, по словам эксперта, позиция Зеленского на данный момент "не столь однозначна".
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"Сейчас Украина дипломатически слаба и может лишь следовать за США и их союзниками по НАТО. Если Украина займет твердую позицию, это будет означать, что ее ответ и настрой одобрены стоящими за ней крупными державами", - добавил он.
Чжоу Жун подчеркнул, что без поддержки Вашингтона и НАТО Украина не осмелится решиться на переговоры с российскими представителями о восстановлении мира, Киев будет прислушиваться к своим сторонникам, в особенности к США, Франции, Великобритании и Германии.
"Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что четкого ответа от Украины на российское предложение придется еще подождать", - сказал эксперт.
Он добавил, что на текущий момент содержание переговоров не является первостепенным вопросом. По его мнению, даже если стороны начнут переговоры, вероятно, потребуется провести несколько раундов, прежде чем начнут затрагиваться вопросы по существу.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита заявил, что Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Ван И добавил, что Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.
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