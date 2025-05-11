https://ria.ru/20250511/ekspert-2016346218.html

Россия перехватывает инициативу у США, считает китайский эксперт

Россия перехватывает инициативу у США, считает китайский эксперт - РИА Новости, 11.05.2025

Россия перехватывает инициативу у США, считает китайский эксперт

Предложением о переговорах с Украиной без предварительных условий Россия перехватывает инициативу в процессе урегулирования кризиса, выразил мнение в беседе с... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:49:00+03:00

2025-05-11T14:49:00+03:00

2025-05-11T14:49:00+03:00

в мире

россия

китай

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си цзиньпин

дональд трамп

ван и (политик)

шос

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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Предложением о переговорах с Украиной без предварительных условий Россия перехватывает инициативу в процессе урегулирования кризиса, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Президент РФ ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. По словам Цуй Хэна, если "США и Украина сначала разработают план мирных переговоров между Россией и Украиной, а затем начнут переговоры с Россией, то Москва потеряет инициативу". "России необходимо перехватить инициативу и нарушить ритм Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - добавил он. Комментируя завершившийся ранее визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, эксперт отметил, что визит китайского лидера является знаменательным моментом в продолжающемся улучшении двусторонних отношений между Китаем и Россией, а также "идеологической декларацией о намерении изменить международный порядок". "В то время, когда тень односторонности еще не рассеялась, а геополитические разногласия усилились, Китай и Россия послали миру мощный сигнал о том, что они будут защищать многосторонность, отстаивать историческую справедливость и поддерживать международное правосудие", - добавил он. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита заявил, что Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Ван И добавил, что Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

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в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин, дональд трамп, ван и (политик), шос