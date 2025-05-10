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Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:08 10.05.2025 (обновлено: 11:31 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vnuk--2016158736.html
Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая - РИА Новости, 10.05.2025
Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
Президент Франции в 1958-1969 годах Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, если бы мог, заявил РИА Новости его внук и зампредседателя жюри... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:08:00+03:00
2025-05-10T11:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
сталинград
волгоград
шарль де голль
80-летие победы в великой отечественной войне
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николас мадуро
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции в 1958-1969 годах Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, если бы мог, заявил РИА Новости его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Пьер де Голль."Он в конце 1941 года создал эскадрилью "Нормандия — Неман", поскольку ему было важно, чтобы французское подразделение бок о бок с русскими братьями сражалось с нацистскими захватчиками. Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Шарль де Голль дважды посещал Сталинград (Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, противостоявших нацистам. "Сталинград — это превосходный пример самопожертвования, прекрасная победа. Благодаря Сталинграду был изменен ход войны, и когда мой дед приезжал в Россию, дважды был в Сталинграде, чтобы почтить память российских солдат. Я лично с супругой был в Волгограде трижды, чтобы отметить 80-летие победы в Сталинградской битве и почтить дух сопротивления и храбрость русских солдат", — добавил Пьер де Голль, находящийся в России с женой и детьми.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html
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Яркие моменты парада Победы на Красной площади
Яркие моменты парада Победы на Красной площади
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москва, сталинград, волгоград, шарль де голль, 80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, николас мадуро, русские витязи, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сталинград, Волгоград, Шарль де Голль, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Русские Витязи, В мире
Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая

Внук де Голля Пьер заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПьер де Голль
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции в 1958-1969 годах Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, если бы мог, заявил РИА Новости его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Пьер де Голль.
"Он в конце 1941 года создал эскадрилью "Нормандия — Неман", поскольку ему было важно, чтобы французское подразделение бок о бок с русскими братьями сражалось с нацистскими захватчиками. Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию", — сказал собеседник агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард на церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня Победы в Париже. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Вчера, 23:27
Он отметил, что Шарль де Голль дважды посещал Сталинград (Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, противостоявших нацистам.
"Сталинград — это превосходный пример самопожертвования, прекрасная победа. Благодаря Сталинграду был изменен ход войны, и когда мой дед приезжал в Россию, дважды был в Сталинграде, чтобы почтить память российских солдат. Я лично с супругой был в Волгограде трижды, чтобы отметить 80-летие победы в Сталинградской битве и почтить дух сопротивления и храбрость русских солдат", — добавил Пьер де Голль, находящийся в России с женой и детьми.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСталинградВолгоградШарль де Голль80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинНиколас МадуроРусские ВитязиВ мире
 
 
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