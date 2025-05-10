Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
Внук де Голля Пьер заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции в 1958-1969 годах Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, если бы мог, заявил РИА Новости его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Пьер де Голль.
"Он в конце 1941 года создал эскадрилью "Нормандия — Неман", поскольку ему было важно, чтобы французское подразделение бок о бок с русскими братьями сражалось с нацистскими захватчиками. Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Шарль де Голль дважды посещал Сталинград (Волгоград), поскольку восхищался патриотизмом и боевым духом солдат Красной армии, противостоявших нацистам.
"Сталинград — это превосходный пример самопожертвования, прекрасная победа. Благодаря Сталинграду был изменен ход войны, и когда мой дед приезжал в Россию, дважды был в Сталинграде, чтобы почтить память российских солдат. Я лично с супругой был в Волгограде трижды, чтобы отметить 80-летие победы в Сталинградской битве и почтить дух сопротивления и храбрость русских солдат", — добавил Пьер де Голль, находящийся в России с женой и детьми.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.