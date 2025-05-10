https://ria.ru/20250510/potok-2016259745.html

Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ

Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ - РИА Новости, 10.05.2025

Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока", пишет WSJ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры"... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:42:00+03:00

2025-05-10T21:42:00+03:00

2025-05-10T21:45:00+03:00

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине, утверждает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС. "Фон дер Ляйен обсуждала с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем идею введения санкций блока (европейских стран - ред.) против "Северного потока-2", когда он (Мерц - ред.) посетил Брюссель в пятницу", - пишет издание со ссылкой на чиновников в ЕС. Как добавили газете чиновники, введение санкций в отношении "Северного потока-2" будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС в отношении России. Как утверждает издание со ссылкой на чиновников, "мера" будет предпринята в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной или "нарушит его". Wall Street Journal подчеркивает со ссылкой на чиновников, что такая мера потребует поддержки всех государств-членов ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Президент Франции заявил также о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Макрона, размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины. Президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Однако, по данным Минобороны РФ, за это время было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны. В МИД РФ, в связи с этим отмечали, что Украина показала неспособность прекратить огонь даже на 30 часов. Следующее перемирие президент Путин объявил в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие". Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250507/evropa-2015383910.html

https://ria.ru/20250510/potoki-2016176848.html

https://ria.ru/20250509/sud-2016010118.html

https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html

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