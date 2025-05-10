https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html

В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы

В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025

В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы

Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:41:00+03:00

2025-05-10T10:41:00+03:00

2025-05-10T10:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

юар

венгрия

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АСТАНА, 10 мая - РИА Новости. Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу пресс-служба акимата (администрации) региона, Байге – традиционные гонки на лошадях на большие расстояния по пересечённой местности, обычно от 5 до 50 километров. Древнее этно-спортивное состязание популярно у казахов, киргизов, татар, башкир и других кочевых народов. В Казахстане подобные состязания устраиваются на регулярной основе как спортивное мероприятие, а также в честь празднования крупных событий. "В Алматинской области торжественно стартовал международный марафон-байге, приуроченный к 80-летию Великой Победы… Прозвучал государственный гимн, участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В марафоне на лошадях участвуют 19 команд из Казахстана, а также из ЮАР, Венгрии, Ирана, Киргизии и Татарстана. Ожидается, что его участники преодолеют 500 километров по степному маршруту за пять дней.

https://ria.ru/20250510/vdnkh--2016175981.html

https://ria.ru/20250510/pobeda-2016163431.html

казахстан

юар

венгрия

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80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан, юар, венгрия