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В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:41 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:41:00+03:00
2025-05-10T10:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
юар
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АСТАНА, 10 мая - РИА Новости. Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу пресс-служба акимата (администрации) региона, Байге – традиционные гонки на лошадях на большие расстояния по пересечённой местности, обычно от 5 до 50 километров. Древнее этно-спортивное состязание популярно у казахов, киргизов, татар, башкир и других кочевых народов. В Казахстане подобные состязания устраиваются на регулярной основе как спортивное мероприятие, а также в честь празднования крупных событий. "В Алматинской области торжественно стартовал международный марафон-байге, приуроченный к 80-летию Великой Победы… Прозвучал государственный гимн, участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В марафоне на лошадях участвуют 19 команд из Казахстана, а также из ЮАР, Венгрии, Ирана, Киргизии и Татарстана. Ожидается, что его участники преодолеют 500 километров по степному маршруту за пять дней.
https://ria.ru/20250510/vdnkh--2016175981.html
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016163431.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан, юар, венгрия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, ЮАР, Венгрия
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы

Ультра-марафон на лошадях на 500 км стартовал в Казахстане в честь юбилея Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 10 мая - РИА Новости. Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу пресс-служба акимата (администрации) региона,
Байге – традиционные гонки на лошадях на большие расстояния по пересечённой местности, обычно от 5 до 50 километров. Древнее этно-спортивное состязание популярно у казахов, киргизов, татар, башкир и других кочевых народов. В Казахстане подобные состязания устраиваются на регулярной основе как спортивное мероприятие, а также в честь празднования крупных событий.
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"В Алматинской области торжественно стартовал международный марафон-байге, приуроченный к 80-летию Великой Победы… Прозвучал государственный гимн, участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В марафоне на лошадях участвуют 19 команд из Казахстана, а также из ЮАР, Венгрии, Ирана, Киргизии и Татарстана. Ожидается, что его участники преодолеют 500 километров по степному маршруту за пять дней.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстанЮАРВенгрия
 
 
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