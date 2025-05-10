https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:41:00+03:00
2025-05-10T10:41:00+03:00
2025-05-10T10:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
юар
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg
АСТАНА, 10 мая - РИА Новости. Ультра-марафон на лошадях (байге) на 500 километров в честь 80-летия Победы стартовал в Алматинской области на юго-востоке Казахстана, сообщает в субботу пресс-служба акимата (администрации) региона, Байге – традиционные гонки на лошадях на большие расстояния по пересечённой местности, обычно от 5 до 50 километров. Древнее этно-спортивное состязание популярно у казахов, киргизов, татар, башкир и других кочевых народов. В Казахстане подобные состязания устраиваются на регулярной основе как спортивное мероприятие, а также в честь празднования крупных событий. "В Алматинской области торжественно стартовал международный марафон-байге, приуроченный к 80-летию Великой Победы… Прозвучал государственный гимн, участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. В марафоне на лошадях участвуют 19 команд из Казахстана, а также из ЮАР, Венгрии, Ирана, Киргизии и Татарстана. Ожидается, что его участники преодолеют 500 километров по степному маршруту за пять дней.
https://ria.ru/20250510/vdnkh--2016175981.html
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016163431.html
казахстан
юар
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d4c429b9a33cf88d778b51fff7222f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан, юар, венгрия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, ЮАР, Венгрия
В Казахстане стартовал ультра-марафон на лошадях в честь 80-летия Победы
Ультра-марафон на лошадях на 500 км стартовал в Казахстане в честь юбилея Победы